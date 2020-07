Squalificati Serie A, la Juve perde Dybala e De Ligt

Sono cinque i giocatori di Serie A fermati per un turno dal giudice sportivo dopo gli anticipi della 11/a giornata di ritorno del campionato di Serie A. Si tratta di Matthijs De Ligt e Paulo Dybala della Juventus, Armando Izzo del Torino, Filip Duricic del Sassuolo e Panagiotis Tachtsidis del Lecce. Per i bianconeri si tratta di due pedine importanti che verranno a mancare per la sfida contro il Milan a San Siro, L'argentino è in un periodo di forma strepitosa e così anche De Ligt che è riuscito finalmente e prendere le redini della squadra.