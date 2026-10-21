Sorriso Cagliari: dopo l'incidente in piscina, Trepy si allena con la prima squadra

Trepy, dopo aver lasciato l'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, si era trasferito nel Trentino per il percorso riabilitativo. Poi il ritorno al centro sportivo di Assemini con un progressivo aumento dei carichi di lavoro, sino al riallineamento con i compagni. Condizioni fisiche eccellenti e in teoria Trepy potrebbe essere convocato per la gara di sabato con il Bologna. Ma lo staff non vuole accelerare e soprattutto forzare i tempi: prima del ritorno in serie A, probabile qualche assaggio di gara nel campionato Primavera.