Bollettino medico

Da Siviglia confermato il miglioramento costante delle condizioni dell'estremo difensore del Psg

© Getty Images Sergio Rico è sveglio e comunica. Dopo il coma farmacologico indotto in seguito alle gravi ferite riportate il 28 maggio il portiere è uscito dalla sedazione nei giorni scorsi come comunicato dalla moglie Alba Silva. Ora la notizia positiva da fonti dell'ospedale dove è ricoverato: parla e riconosce i familiari. Intanto l'inchiesta è stata archiviata: non ci sono testimoni del momento dell'incidente.

"Sta migliorando, con pazienza ma passo dopo passo. Ci chiama già per nome" aveva affermato la moglie Alba Silva. Per quanto riguarda l'archiviazione del caso, è stata dovuta in quanto impossibile accertare se al momento del dramma sfiorato Rico fosse sul cavallo o caduto giù causa assenza di testimoni. Rinvenuto in gravi condizioni è stato poi soccorso pochi istanti dopo.

Dopo l'incidente Rico è stato al centro della solidarietà da parte dei compagni, che in occasione di alcuni match hanno indossato maglie in suo onore. Kylian Mbappè il 3 giugno dopo una rete contro il Clermont ha mostrato la divisa del collega raccogliendo gli applausi dello Parco dei Principi.