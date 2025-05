Slot non ritira premio a Londra per solidarietà a feriti di Liverpool

Arne Slot ha deciso di non partecipare alla cerimonia di Londra, dove avrebbe dovuto ritirare il premio di allenatore dell'anno conferito dalla League manager association (Lma), in segno di "solidarietà" con 65 feriti provocati dall'automobile che a Liverpool ha travolto la folla che stava celebrando i 'Reds' per la vittoria della Premier league. In una lettera Slot parla di decisione non "presa alla leggera ma che ritengo assolutamente giusta data la gravità della situazione". "Il calcio", ha aggiunto, "è, e dovrebbe sempre essere uno sport basato sulla rivalità, ma è anche una grande fonte di fratellanza, soprattutto in momenti come questo". Slot ha anche reso omaggio ai servizi di emergenza, alle autorità di Liverpool e ai "tifosi e ai passanti che si sono aiutati a vicenda in un momento di bisogno". "Penso che tutti coloro che sono stati coinvolti meritino la gratitudine di tutti noi", ha concluso Slot, che oltre al premio Lma è stato anche nominato allenatore della stagione della Premier League.