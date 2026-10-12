Simeone su David: "Non volevamo quello visto nella Juve. Ha avuto un grande impatto"

Reduce da una stagione difficile alla Juventus, in cui ha collezionato 6 gol in 35 partite, Jonathan David ha ritrovato fiducia e gol all'Atletico Madrid, dove si è trasferito in prestito. In un ottimo avvio di campionato, l'attaccante canadese è riuscito a imporsi come punto di riferimento in squadra. Prestazioni apprezzate anche dal Cholo Simeone, che ai microfoni di SkySport ha elogiato il suo giocatore: "David ha avuto un grande impatto con la squadra, in 4 partite ha fatto 3 gol e 1 assist. Ha qualcosa che noi non avevamo, una punta che va sulla destra in modo naturale, con un gran lavoro per la squadra a livello difensivo. Abbiamo visto tanto di lui nella Juve e nel Lille. Quando è arrivato gli abbiamo detto: non vogliamo quello della Juventus, ma quello che ha giocato in Francia e che è riuscito ad arrivare a una squadra come la Juve. Vogliamo quello e lavoreremo insieme per aiutarti a trovare quel calciatore che è importante davvero".