Napoli ko con l'Arezzo, Spinazzola: "Potevamo fare meglio, il lavoro si è fatto sentire"

Al termine di Napoli-Arezzo, prima amichevole stagionale degli azzurri, a commentare il ko dei Campioni d'Italia è stato Leonardo Spinazzola: "Il risultato non è quello che volevamo: è un'amichevole, ma potevamo fare molto meglio. Ovviamente sono sei giorni di ritiro in cui abbiamo lavorato molto, loro erano più avanti nella preparazione e si vedeva. Dobbiamo ancora lavorare tanto e anche con i nuovi arrivati trovare i giusti posizionamenti tattici. L'aspetto positivo di questa sfida è che ci siamo allenati e abbiamo provato le cose che chiede il mister, poi con maggiore lucidità domani analizzeremo meglio tutto. In questi giorni stiamo lavorando su ciò su cui abbiamo lavorato un anno intero. Ovviamente sotto l'aspetto fisico, essendo stati molto fermi durante l'estate, dobbiamo spingere ancora un po'".