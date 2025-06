Milan Futuro, nessuna speranza di ripescaggio: l'anno prossimo sarà Serie D

A completare l'organico della prossima Serie C saranno Pro Patra, Caldiero Terme (entrambe riammesse dopo la retrocessione) e l'Inter Under 23, ripescata e alla prima storica stagione della sua storia. Nessuna chance, appunto, per il club rossonero, che ripartirà dalla Serie D. Questa situazione non sarà un grosso problema per la società, che non vede differenze tra i due campionati e che, come da indicazioni di Moncada, punta solamente allo sviluppo e alla crescita dei giocatori indipendentemente dalla categoria. Inoltre, non Ci sarà però l'obbligo di vincere per risalire in Serie C: infatti, il prossimo anno, i rossoneri potranno essere ripescati qualora venisse respinta un'iscrizione e non ci fossero squadre di Serie A con punteggi migliori (come nel caso dell'Inter quest'anno).