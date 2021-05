Serie B: la Salernitana piega l’Empoli e ‘vede’ la promozione, il Monza non molla

La penultima giornata di Serie B vede la Salernitana avvicinarsi alla promozione diretta in Serie A grazie al 2-0 in casa contro l’Empoli: Bogdan e Anderson decidono la sfida. Alle sue spalle, il Monza s’impone a Cosenza 3-0 (in rete Balotelli) e può ancora sperare di evitare i playoff. Frena invece il Lecce, quarto e già sicuro delle semifinali della post-season, dopo il 2-2 contro la Reggina. Successi per Chievo e Brescia. Retrocedono Pescara e Reggiana.