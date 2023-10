Torna la Serie A, i temi della nona giornata: dal big match Milan-Juventus al riscatto del Napoli

NONA GIORNATA

Inter e Fiorentina possono sfruttare la sfida di San Siro. Vietato sbagliare per Roma e Lazio

Due settimane di stop, ma sono sembrate un'eternità. Dopo le vicende del caso scommesse e la brutta sconfitta dell'Italia nelle qualificazioni a Euro 2024, la Serie A è pronta a tornare in campo con i propri temi e le rispettive rivalità. Si riparte con la nona giornata di campionato dopo la seconda sosta e con il Milan davanti a tutti ma atteso, tra un acciacco e l'altro, dal big match in casa contro la Juventus. L'Inter ha l'occasione di riportarsi in vetta sfidando il Torino in trasferta, mentre tocca al Napoli aprire la giornata in casa del Verona con Rudi Garcia che cerca risposte e tranquillità senza Osimhen.

Il binomio infortuni-sosta per le nazionali è ormai qualcosa di ridondante, ma anche in questo ottobre le società italiane si leccano le ferite. Se la Nigeria ha restituito a Napoli e Milan gli infortuni di Osimhen e Chukwueze, l'Inter deve fare i conti con i problemi di Cuadrado e la Juventus con lo stop di Danilo. Pedine importanti che mancheranno, ma che non tolgono fascino al nono turno.

MILAN-JUVENTUS: BIG MATCH D'ALTA QUOTA

Il Milan per scappare via dai bianconeri (ora a -4), la Juventus per ricucire lo strappo. Il solito sold out di San Siro accoglie una sfida d'altissima classifica, ma anche ricca di imprevedibilità. Pioli deve fare i conti con i problemi in difesa - out Maignan e Hernandez per squalifica, Sportiello per infortuno - e in porta schiererà una novità tra Mirante e il giovane Nava. Per il resto dovrà affidarsi a Pulisic e Musah reduci dal viaggio negli Stati Uniti con il precedente di settembre (il derby) che non lascia tranquillo il tecnico. Lo stesso problema, o meglio lo stesso chilometraggio, l'avranno nei muscoli anche Weah e McKennie pareggiando la situazione, ma anche la Juventus di Allegri in difesa dovrà inventarsi qualcosa dopo lo stop di Danilo. Spazio a Rugani e Gatti al fianco di Bremer. Il vero enigma riguarda l'attacco: se Vlahovic è recuperato, c'è riserbo su Chiesa. Una pedina che può fare tutta la differenza del mondo.

OCCASIONE PER INTER E FIORENTINA

Una apre la giornata di sabato, l'altra la chiude il lunedì. Inter e Fiorentina hanno una grossa occasione di sfruttare lo scontro tra Milan e Juventus per un salto in classifica. La squadra di Simone Inzaghi deve dimenticare le distrazioni del 2-2 col Bologna andando a fare visita al Torino, con un occhio alla Champions League ma soprattutto l'altro sulla classifica. Vincere in casa dei granata, potendo ruotare la rosa anche in base alle fatiche d'Oltreoceano, è un fattore che Inzaghi non può mancare. La Fiorentina, invece, ospita l'Empoli nel classico derby toscano con la voglia di recitare un ruolo da protagonista come nell'ultimo mese e mezzo.

NAPOLI A VERONA: RISCOSSA O BARATRO SENZA OSIMHEN

Radiomercato dopo l'ultima partita di campionato aveva dato quasi per certo l'esonero di Rudi Garcia. Poi il no di Conte, le dichiarazioni di De Laurentiis e una fiducia nel progetto ancora un po' traballante. La trasferta di Verona pone una domanda al campionato: quali sono le ambizioni del Napoli campione d'Italia? La risposta al campo del Bentegodi, senza Osimhen infortunato ma con la voglia di stupire tutti di nuovo.

LAZIO E ROMA CERCANO CONTINUITA'

Undici punti la Roma, dieci la Lazio. L'inizio di campionato di Mourinho e Sarri non è stato dei migliori e il margine d'errore nel proseguio del campionato è ridotto all'osso. I giallorossi sono reduci da due vittorie di fila in Serie A e possono continuare il trend in casa contro il Monza, che però era una delle squadre più in forma del torneo prima dello stop. La Lazio, invece, cerca quella continuità che in questa stagione è mancata completamente. La trasferta al Mapei Stadium, con o senza Ciro Immobile dopo i recenti problemi fisici e l'intervista che ha aperto all'ipotesi cessione, è un crocevia importante.