Serie A, Bologna-Sampdoria 1-1: Stankovic debutta con un pareggio

BOLOGNA-SAMPDORIA 1-1

Al Dall'Ara, i blucerchiati vanno sotto dopo il gol di Dominguez ma pareggiano con Djuricic

© Getty Images Inizia con un pareggio l'avventura di Dejan Stankovic sulla panchina della Sampdoria. Al Dall'Ara, nella nona giornata di Serie A, finisce infatti 1-1 tra i blucerchiati e il Bologna, che passa in vantaggio al 32' grazie a Dominguez. A garantire un punto al tecnico serbo ci pensa il connazionale Djuricic, che pareggia di testa al 72'. I liguri salgono così a quota 3 in classifica, con la formazione di Thiago Motta che si porta a 7.

LA PARTITA

Nella prima di Dejan Stankovic sulla panchina della Sampdoria, è proprio un serbo a far sorridere il nuovo tecnico blucerchiato: finisce 1-1, infatti, tra i liguri ed il Bologna al Dall'Ara. In avvio, Thiago Motta perde subito Lykogiannis, il primo a rendersi pericoloso con un calcio di punizione ma poi costretto ad uscire per infortunio: al suo posto De Silvestri. I rossoblù passano in vantaggio al 32': Arnautovic apre l'azione con una bella sponda per Aebischer, che conclude ma Audero para. Sulla ribattuta, però, si fionda Dominguez, che con un destro sporco ma vincente insacca. Dieci minuti dopo, l'argentino colpisce una clamorosa traversa con un destro a giro dal limite, mentre i blucerchiati sfiorano il pareggio prima dell'intervallo con il tiro di Rincon potente ma alto.

Nel secondo tempo, la Sampdoria cambia atteggiamento, con Leris che prende sin da subito il posto di Gabbiadini. I blucerchiati pareggiano al 72', e la prima rete della gestione Stankovic è di un altro serbo: Djuricic, che si trova al posto giusto in area e di testa insacca sul tiro di Leris che di fatto diventa un cross. Il gol lancia ulteriormente gli ospiti, mentre Motta toglie Orsolini, che rischia il rosso prima del pareggio ospite, e Arnautovic, inserendo Sansone e Zirkzee oltre a Soriano per Dominguez. Nel finale, Skorupski si distende sulla sua sinistra ed evita la rimonta disinnescando il destro di Verre, entrato nel finale al posto di uno stremato Djuricic. L'1-1, però, resiste fino alla fine: primo punto al debutto per Stankovic e Sampdoria che sale a quota 3, con il Bologna che si porta a 7.

LE PAGELLE

Dominguez 7 - Al posto giusto al momento giusto: si fionda sulla respinta di Audero e insacca. E sfiora la doppietta con un favoloso destro a giro che finisce sulla traversa.

Orsolini 5,5 - Tra i più vivaci nel primo tempo, cala nella ripresa. E rischia il rosso poco prima del pareggio ligure.

Arnautovic 6,5 - Sempre a lottare con la difesa avversaria, apre l'azione del gol con una bellissima sponda che lancia Aebischer.

Gabbiadini 5,5 - Tra i protagonisti del primo tempo tutt'altro che positivo della Samp, tanto che resta negli spogliatoi dopo l'intervallo.

Djuricic 7 - Proprio un serbo segna il primo gol dell'era Stankovic, al termine di una partita dove oltretutto non sono mancate buone intuizioni.

Caputo 5,5 - In alcuni momenti del match sembra un corpo estraneo rispetto ai compagni, come in occasione della rete giustamente annullata.

IL TABELLINO

BOLOGNA-SAMPDORIA 1-1

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; Cambiaso 6, Soumaoro 6,5, Lucumì 5,5, Lykogiannis 6 (18' De Silvestri 5,5); Schouten 6 (28' st Ferguson 6), Medel 5,5; Aebischer 6, Dominguez 7 (34' st Soriano 6), Orsolini 5,5 (28' st Sansone 6); Arnautovic 6,5 (34' st Zirkzee 6). A disp.: Bardi, Raffaelli, Posch, Sosa, Moro, Bonifazi, Kasius, Vignato. All.: Motta 5,5

Sampdoria (4-2-3-1): Audero 6; Bereszynski 5,5, Murillo 5,5, Colley 6, Augello 6; Vieira 5,5 (13' st Villar 6), Rincon 6; Gabbiadini 5,5 (1' st Leris 6,5), Djuricic 7 (38' st Verre sv), Sabiri 6 (24' st Quagliarella 6); Caputo 5,5. A disp.: Contini, Amione, Conti, Pussetto, Ferrari, Yepes, Murru, Trimboli. All.: Stankovic 6

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 32' Dominguez (B), 27' st Djuricic (S)

Ammoniti: Djuricic (S), Cambiaso (B), Orsolini (B), Leris (S), Verre (S)

LE STATISTICHE DI OPTA

• Filip Djuricic ha partecipato a quattro reti contro il Bologna in Serie A (due gol e due assist), mentre nessun'altra squadra ha contribuito con più marcatori nella competizione.

• Nicolás Domínguez ha ritrovato il gol dopo un digiuno di 54 partite in Serie A; l'ultimo (nonché il primo nella competizione) risaliva al 16/12/2020, contro lo Spezia.

• Per la terza volta nella sua storia la Sampdoria non ha vinto nessuna delle prime nove partite di Serie A (nel 1952/53 e nel 1972/73 ne altre due).

• Mehdi Léris ha fornito un assist in Serie A per la prima volta dal luglio 2020 (passaggio vincente contro il Milan).

• La rete di Nicolás Domínguez è la 50° marcatura realizzata da una squadra allenata da Thiago Motta nel massimo campionato italiano.

• La Sampdoria ha ottenuto tre punti nelle prime nove partite di Serie A, è la peggior partenza per i blucerchiati a questo punto nel massimo campionato.

• La Sampdoria ha interrotto una striscia negativa di quattro sconfitte consecutive in campionato tornando a guadagnare punti dal pareggio contro la Lazio (31 agosto).

• Fabio Quagliarella ha giocato la sua 542° partita in Serie A salendo in solitaria alla nona posizione nella classifica dei giocatori con più partite nella massima serie (superato Roberto Mancini fermo a 541).

• Riccardo Orsolini ha giocato la 150ª partita con la maglia del Bologna in Serie A

• Manolo Gabbiadini ha giocato la 250ª partita in Serie A, 139 di queste disputate con la maglia della Sampdoria.

• Questa è stata la 50ª panchina per Thiago Motta in Serie A.