Serie A: Zaccagni trascina il Verona, il tris del Toro salva Giampaolo. Nessun gol a Firenze

LE ALTRE PARTITE

È un Verona in formato Europa quello che batte lo Spezia al ‘Picco’ per 1-0: a decidere la contesa è una stupenda rovesciata di Mattia Zaccagni al 75’, pochi minuti dopo l’espulsione, tra i padroni di casa, di Chabot. Il Torino si rialza e batte 3-0 in trasferta il Parma: Giampaolo tira un sospiro di sollievo grazie ai gol di Singo all’8’, Izzo all’88’ e Gojak al 95’. Finisce 0-0 un derby dell’Appennino tirato tra Fiorentina e Bologna. Getty Images

PARMA-TORINO 0-3

Le statistiche

Era da dicembre 2019 che il Torino non registrava almeno tre match consecutivi senza sconfitta in Serie A (2V, 1N), con Walter Mazzarri in panchina.

Era da ottobre 2006 che il Parma non perdeva due gare casalinghe di fila in Serie A con almeno tre gol di scarto.

Per la prima volta in questo campionato il Parma ha collezionato tre ko consecutivi (risaliva a luglio l’ultimo volta).

Era da novembre 2019 contro il Brescia che il Torino non vinceva un match in trasferta in Serie A con almeno 3 gol di scarto.

Solo nel 2014/15 (34) il Parma ha subito piú gol dei 28 attuali nelle prime 15 partite disputate di un campionato di Serie A.

Nell’era Cairo, solo nel 2016/17 (31), il Torino aveva segnato almeno 25 gol nelle prime 15 partite disputate di un campionato di Serie A.

Per la prima volta in carriera Armando Izzo é andato a segno in due presenze di fila di Serie A.

Quattro degli ultimi 10 gol del Torino in Serie A sono arrivati su sviluppo di corner, inclusi i due di Izzo negli ultimi due match.

Era da luglio contro la Samp che il Parma non perdeva un match di Serie A pur effettuando almeno 15 tiri.

Era da luglio 2020 contro il Bologna che il Parma non subiva gol nei primi 10 minuti di gioco di un match di Serie A.

Wilfried Stephane Singo é il difensore piú giovane ad aver trovato il gol nella Serie A in corso.

SPEZIA-VERONA 0-1

Le statistiche

Il Verona ha perso solo una delle prime sette trasferte stagionali in Serie A (3V, 3N), eguagliando la sua miglior partenza in gare esterne di un singolo campionato del 1984/85 (zero, anno dello storico Scudetto).

Il Verona non ha perso nessuna delle ultime sei trasferte in Serie A (3V, 3N); per la prima volta dal settembre 2000 (serie di otto) i veneti sono rimasti imbattuti per almeno sei gare esterne nel massimo campionato.

Era dalla stagione 1984/85 (sette) che il Verona non subiva meno gol dopo le prime 15 di partite di un campionato di Serie A (14).

Il Verona ha vinto cinque delle ultime sei gare di Serie A contro squadre neopromosse, dopo non aver trovato il successo in nessuna delle precedenti tre partite di campionato contro queste formazioni (1N, 2P).

Il Verona ha vinto ciascuna delle ultime cinque trasferte in casa dello Spezia, dopo le tre vittorie in Serie B ed il successo in Coppa Italia nel 2009.

Il Verona ha perso solo uno degli ultimi 10 match di Serie A contro squadre mai affrontate prima (v Frosinone nel 2015), tre pareggi e sei vittorie, di cui due nelle più recenti, completano il bilancio.

Mattia Zaccagni ha realizzato quattro gol in questa Serie A; gli ultimi centrocampisti del Verona a fare meglio in una singola stagione del massimo campionato sono stati Jorginho (sette) e Rômulo (sei) nel 2013/14.

Marco Faraoni ha assistito ciascuna delle ultime due reti su azione di Mattia Zaccagni in questa Serie A (contro Cagliari e Spezia).

Due dei sei gol messi a segno da Mattia Zaccagni in Serie A sono arrivati in trasferta, entrambi nel torneo in corso dopo quello in casa dell’Atalanta lo scorso novembre.

Diego Farias ha disputato la sua 150a partita in Serie A.

FIORENTINA-BOLOGNA 0-0

Le statistiche

La Fiorentina ha registrato due clean sheet di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso luglio.

La Fiorentina ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque sfide contro il Bologna in Serie A.

Il Bologna ha registrato quattro pareggi consecutivi in Serie A per la prima volta dall'aprile 2013, con Stefano Pioli in panchina.

Il Bologna ha tenuto la porta inviolata in una trasferta di Serie A per la prima volta dal settembre 2019, a 466 giorni di distanza dallo 0-0 contro il Genoa.

Quello del settembre 2019 contro il Bologna era anche l’ultimo pareggio per 0-0 del Bologna in Serie A prima di quello odierno.

La Fiorentina non ha effettuato alcun tiro nello specchio in una partita di Serie A per la prima volta dal maggio 2018, contro il Cagliari.

Gaetano Castrovilli è il giocatore che ha tentato più tiri in questa partita (tre).

85 palloni giocati per Igor Julio nel match contro il Bologna, più di qualsiasi altro giocatore in campo.

Solo Adrien Truffert e Rayan Aït-Nouri sono piú giovani di Wilfried Stephane Singo tra i difensori con almeno un gol segnato e un assist fornito nei top-5 campionati europei 2020/21.