Serie A, Verona-Torino 0-1: i granata mirano ora al nono posto dell’Hellas

VERONA-TORINO 0-1

Successo dell’ex Juric firmato da una magia di Brekalo al 19’: ora sono solo 2 i punti di distacco tra le due formazioni

Il Torino si avvicina al nono posto occupato dal Verona (-2) e ora potrà sperare nel sorpasso simbolico in classifica nell’ultima giornata: decisivo l’1-0 proprio al Bentegodi. Gol vittoria dei granata al 19’ con il gran destro di Brekalo sotto l’incrocio dei pali. Berisha si oppone ottimamente più volte a vari tentativi dell’Hellas di agguantare l’1-1. Nel finale Pellegri colpisce un palo. Vittoria da ex per Juric al suo primo ritorno a Verona. Serie A, Verona-Torino: le immagini della partita



























LA PARTITA

In una partita senza obiettivi di classifica (l’Europa è irraggiungibile per entrambe), il tema del match del Bentegodi è stato sicuramente il ritorno di Ivan Juric a Verona per la prima volta da ex. Un riapprodo che gli ha consentito di portare a casa un prestigioso successo, con la speranza anche di un sorpasso all’ultima giornata alla nona posizione occupata proprio dall’Hellas. All’8 Caprari riceve sul lato sinistro, converge e poi libera il destro: pallone che termina largo sul fondo. Poco più tardi, Praet premia l’inserimento di Brekalo, che penetra in area avversaria ma di destro non trova la porta. Dall’altra parte del campo, Lasagna calcia con il sinistro: rasoterra e centrale, Berisha si oppone. È comunque degli ospiti il gol che sblocca la situazione al 19’: controllo palla di Breaklo, rientro sul destro e incrocio dei pali trovato sul secondo palo. Dopo il cooling break, diverse interruzioni caratterizzano il finale di primo tempo. Lazovic prova la conclusione di potenza: Berisha gli nega l’1-1. Due colpi di testa consecutivi di Belotti e di Zima vengono murati a inizio ripresa. Poi, Caprari piomba su un pallone vagante e scarica il destro: conclusione deviata in corner dallo stesso Zima. Anche Praet non va distantissimo dal possibile 0-2, a cui si avvicina invece tantissimo il neo subentrato Pellegri colpendo un clamoroso palo. Finisce quindi 1-0 per il Torino. Ora, saranno le romane le ultime avversarie per le due formazioni, distanti ora solo due punti in classifica: Lazio per il Verona (ancora in corsa per il record di punti in Serie A), Roma per i granata.

LE PAGELLE

Caprari 6,5 – È sua la prima conclusione della partita: destro stretto da fuori, con il pallone che lentamente si spegne sul fondo. Sfiora il pari nella ripresa.

Gunter 5,5 – In difficoltà contro i diretti avversari: con un cartellino giallo sulle spalle, per un fallo su Belotti, Tudor lo sostituisce all’intervallo.

Brekalo 7 – La sua conclusione è fantastica e s’insacca alle spalle di Montipò dopo aver toccato la traversa: è la rete che decide la vittoria degli uomini di Juric.

Praet 6,5 – Dopo una splendida palla recuperata a metà campo, imbuca perfettamente Brekalo, il quale fallisce l’occasione che precede poi lo 0-1.

Berisha 6,5 – Molto sicuro su Lasagna, Tameze e (soprattutto) due volte su Lazovic nel primo tempo, il portiere del Torino si dimostra praticamente imperforabile.

IL TABELLINO

VERONA-TORINO 0-1

Verona (3-4-2-1): Montipò 6; Casale 6, Gunter 5,5 (1’ st Sutalo 6), Ceccherini 5,5 (29’ st Hongla 6); Depaoli 5,5 (29’ st Cancellieri 6), Tameze 6 (43’ st Dawidowicz sv), Ilic 6, Lazovic 6,5 (29’ st Frabotta 6); Lasagna 5,5, Caprari 6,5; Simeone 5,5. A disp.: Praszelik, Chiesa, Bessa, Veloso, Berardi, Retsos, Coppola All.: Tudor 6

Torino (3-4-2-1): Berisha 6,5; Izzo 6 (15’ st Djidji 6), Zima 6,5, Rodriguez 6; Ola Aina 6,5, Lukic 6, Ricci 6 (10’ st Pobega 6), Vojvoda 6,5 (10’ st Ansaldi 6); Praet 6,5, Brekalo 7; Belotti 6 (31’ st Pellegri 6,5). A disp.: Gemello, Anton, Mandragora, Milinkovic-Savic, Pjaca, Seck, Linetty, Warming. All.: Juric 6,5

Arbitro: Camplone

Marcatore: 19’ Brekalo (T)

Ammoniti: Gunter (V), Casale (V), Caprari (V), Izzo (T), Praet (T)

LE STATISTICHE

Il Torino ha vinto cinque trasferte in questo campionato, nelle precedenti tre stagioni si era fermato a quattro successi esterni.

Il Verona non perdeva due partite casalinghe consecutive in Serie A dalle prime due sotto la guida di Eusebio Di Francesco in questo campionato.

Il Torino non vinceva due trasferte di fila in campionato da novembre 2019 sotto Walter Mazzarri.

Josip Brekalo, con sette gol, ha eguagliato il suo record di reti in una singola stagione nei maggiori cinque campionati europei (sette reti nel 2020/21).

Il Torino ha segnato nelle ultime cinque trasferte di Serie A, miglior striscia da gennaio 2021 per i granata.

Il Torino ha realizzato otto gol nelle ultime tre trasferte in Serie A, uno in meno delle precedenti 16 in stagione.

Quella di oggi è stata la 250ª presenza di Andrea Belotti con la maglia del Torino in tutte le competizioni; sono almeno 102 partite in più di qualsiasi altro compagno di squadra.

Quella di oggi è stata la 200ª partita di Kevin Lasagna in Serie A.