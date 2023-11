Serie A, Verona-Monza 1-3: Palladino riprende a correre, Baroni sprofonda

VERONA-MONZA 1-3

Una doppietta di Colombo e un gol di Caldirola piegano l'Hellas, che ora rischia di essere risucchiato nuovamente in zona retrocessione

Il Monza batte 3-1 il Verona nel lunch match dell'undicesima giornata di Serie A e riprende a correre in campionato trascinato da un super Lorenzo Colombo. L'attaccante in prestito dal Milan sblocca la partita al 41' dopo un primo tempo dominato dai brianzoli, poi la chiude al 73' con un gioiello che spegne il tentativo di reazione dei padroni di casa. Nel finale c'è spazio per il tris firmato Caldirola e per il gol della bandiera di Folorunsho. I ragazzi di Palladino agguantano la Lazio, quelli di Baroni incappano nella quarta sconfitta di fila e vedono avvicinarsi in maniera preoccupante la zona retrocessione.

LA PARTITA

Il Monza prova a imporre il proprio ritmo palleggiando bene fin dai primi minuti e va vicino al vantaggio due volte già in avvio: Montipò è attento sul bel sinistro a giro di Colombo, mentre sul corner che ne consegue è il palo a salvare i padroni di casa sulla conclusione di Marì. Il 4-2-3-1 scelto da Palladino funziona e continua a infastidire la retroguardia avversaria, mentre il Verona si affida soprattutto ai lanci per le sponde di Djuric e produce solo un paio di innocue conclusioni dalla distanza di Bonazzoli. Alla mezzora Gagliardini approfitta del ko di Dawidowicz e della momentanea inferiorità numerica avversaria per colpire da solo di testa nel cuore dell'area, ma sfiora soltanto il palo alla sinistra di Montipò. L'Hellas ha un sussulto al 33', quando Duda si conquista un pallone al limite dell'area e lo spara in porta centrando in pieno la traversa. Passano pochi minuti e la grande chance di sbloccarla ce l'ha Colpani, ma dopo una bella serpentina non riesce ad andare oltre l'esterno della rete. Il gol è però nell'aria e arriva al 41', quando in un'azione di rimessa Colombo duetta con Colpani e poi si ritrova a tu per tu con Montipò, battendolo in scivolata per il meritato 0-1.

A inizio ripresa Baroni inscerisce Hongla per Doig e sposta Lazovic a sinistra. Il Verona ha immediatamente la chance di pareggiare, ma Bonazzoli sciupa calciando clamorosamente alto sopra la traversa. I padroni di casa occupano meglio il campo, attaccano con più intensità e al 55' sfiorano ancora il gol con una bella girata di testa di Djuric che esce di poco. Per il finale di gara Baroni tenta il tutto per tutto passando al tridente con l'inserimento di Ngonge, ma a un quarto d'ora dalla fine ci pensa uno scatenato Colombo a chiudere i giochi: imbeccato da Carboni l'ex Lecce si lancia in campo aperto, rientra sul sinistro e fa partire una sassata sul secondo palo che non lascia scampo a Montipò. Con il match ormai in cassaforte arriva anche il terzo gol, firmato da Caldirola sul corner di Kyriakopoulos e due minuti dopo c'è spazio anche per quello della bandiera di Folorunsho. Non cambia la sostanza: il Monza vince e sale a 16 punti in classifica, il Verona esce tra i fischi del Bentegodi e Baroni comincia a tremare.

LE PAGELLE

Faraoni 5 - Spinge poco e, insieme a Doig, non garantisce adeguato supporto alla manovra offensiva gialloblù, che a lungo resta piuttosto sterile.

Terracciano 5 - Soffre tremendamente il confronto con Colombo, in ritardo sia sul primo sia sul secondo gol.

Bonazzoli 6 - È l'unico che tenta di calciare verso la porta del Monza in un primo tempo dominato di fatto dai brianzoli, mentre nella ripresa è lui a guidare la carica e il tentativo di reazione dei suoi. Si danna molto, ma spreca anche un'ottima chance a inizio secondo tempo.

Colombo 8 - La sua fisicità, unita al senso della posizione e alla tecnica, manda in crisi la difesa dell'Hellas fin dai primi minuti. Sblocca la partita con un'azione che nasce e si conclude dai suoi piedi, poi la chiude con un gol-capolavoro.

Vignato 5,5 - Risulta un po' fuori da un gioco che si sviluppa soprattutto centralmente e spesso esclude lui e Ciurria come soluzioni. Ci mette anche del suo pasticciando più di una volta con la palla tra i piedi.

Gagliardini 6,5 - Partita di grande sostanza in mezzo al campo, è lui a recuperare il pallone da cui si innesca l'azione dello 0-1.

IL TABELLINO

Verona-Monza 1-3

Verona (3-5-2): Montipò 6; Magnani 5,5, Dawidowicz 6 (30' Hien 6), Terracciano 5; Faraoni 5 (30' st Tchatchoua 5,5), Folorunsho 6, Duda 6, Lazovic 5,5 (20' st Ngonge 6), Doig 5 (1' st Hongla 6); Bonazzoli 6 (30' st Saponara 5,5), Djuric 6.

Allenatore: Baroni 5

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio 6; D'Ambrosio 6, Marì 6,5, Caldirola 6,5, Kyriakopoulos 6; Gagliardini 6,5 (40' st Akpa Akpro sv), Pessina 6,5; Ciurria 5,5 (14' st Birindelli 6), Colpani 6,5 (21' st Bondo 6), Vignato 5,5 (21' st Carboni 6); Colombo 8 (40' st Dany Mota sv).

Allenatore: Palladino 7

Arbitro: Collu

Marcatori: 41' e 28' st Colombo (M), 39' st Caldirola (M), 41' st Folorunsho (V)

Ammoniti: D'Ambrosio (M), Colombo (M), Faraoni (V)

Espulsi:

LE STATISTICHE

• Lorenzo Colombo è il primo giocatore italiano nato a partire dal 2002 a segnare una marcatura multipla in Serie A.

• Sette delle otto reti di Lorenzo Colombo in Serie A sono state messe a segno in trasferta, incluse le tre di questo campionato.

• Soltanto Rasmus Højlund (febbraio 2003 - nove reti) è più giovane rispetto a Lorenzo Colombo (marzo 2002 - otto gol) tra chi ha segnato almeno sette gol nelle ultime due stagioni di Serie A.

• Andrea Colpani ha preso parte a sei gol in 11 match di questo campionato (cinque reti e un assist), già una partecipazione in più dell'intera scorsa stagione di Serie A (cinque in 27 gare: quattro marcature e un passaggio vincente).

• Il Monza ha vinto tre delle ultime cinque partite di campionato (1N, 1P), tanti quanti successi nelle precedenti 12 gare di Serie A (3V, 5N, 4P).

• 5° gol di Luca Caldirola in Serie A, quattro di questi sono arrivati in trasferta su sviluppi di calcio d’angolo.

• 1° gol di Michael Folorunsho alla presenza numero 11 in Serie A. Il Verona ha segnato sette reti in questo campionato con sei marcatori diversi (Ngonge è l'unico con due reti).

• Il Verona ha perso quattro match di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra settembre e novembre 2022 (10 in quel caso).

• Il Verona ha schierato la sua formazione titolare con l'età media più alta di questo campionato: 27 anni e 305 giorni.