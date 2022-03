Serie A, Udinese-Sampdoria 2-1: Deulofeu e Udogie piegano i blucerchiati

UDINESE-SAMPDORIA 2-1

Doppio vantaggio fulmineo dei friulani poco prima della rete (inutile) di Caputo: Cioffi scappa dalla zona retrocessione

L’Udinese piega 2-1 la Sampdoria nel secondo anticipo della 28° turno di Serie A. Con questo successo alla Dacia Arena la squadra friulana sale a + 7 sulla zona retrocessione. I padroni di casa volano sul 2-0 nei primi 12 minuti con Deulofeu e Udogie, ma Caputo riapre tutto al 13’. Nella ripresa vanno più vicini al gol i bianconeri (traversa di Beto) ma il risultato non cambia più. Udinese-Sampdoria: le immagini della partita





























































LA PARTITA

Dopo gli ultimi tre turni a secco, l’Udinese ritrova una vittoria preziosissima in chiave salvezza: Sampdoria battuta 2-1 e staccata in classifica a quota 29. +7 sulla terzultima posizione. Avvio di match intensissimo. Friulani in vantaggio al 3’: Pereyra trova spazio sulla destra e tocca in area per Deulofeu, che da pochi passi spara imparabilmente sotto la traversa. Non passano nemmeno 10 minuti che gli uomini di Cioffi volano sul 2-0: lo spagnolo questa volta sbaglia il tiro, che però diventa un assist perfetto per Udogie, il cui sinistro a botta sicura a tu per tu con Falcone vale il raddoppio. Sembrerebbe un match in discesa ma i blucerchiati dimezzano subito le distanze al 13’: lancio dalle retrovie di Yoshida per Caputo, che sfrutta un evidente errore di lettura di Becao e supera Silvestri senza possibilità di replica. Quagliarella di testa impegna Silvestri poco dopo, ma alla mezz’ora Udogie va vicino a ristabilire le distanze: Pereyra riceve palla da Molina e serve sulla sinistra l’ex Verona, che entra in area e calcia trovando la deviazione provvidenziale in angolo di Bereszynski. L’inizio di ripresa torna a essere di forte marca Udinese. Walace costringe Falcone a una bella parata, poi Beto centra in pieno la traversa di testa su un corner di Deulofeu. Al 72’ Caputo si libera di Marì e calcia, con Silvestri che respinge con i piedi e Walace che allontana il pallone. Ultima occasione per Deulofeu, ma il successo contro Giampaolo non è più messo in discussione.

LE PAGELLE

Deulofeu 7 – Sblocca il risultato dopo nemmeno tre minuti di gioco e, in occasione, del 2-0 di Udogie ci mette lo zampino, pur sbagliando inizialmente la conclusione.

Udogie 6,5 – Deulofeu premia il suo inserimento dalla sinistra, che vale la rete del raddoppio. Bereszynski gli toglie la soddisfazione della doppietta.

Beto 6 – Meriterebbe quanto meno di entrare nel tabellino dei marcatori, ma la traversa gli nega la gioia del gol che poteva significare match chiuso già a metà della ripresa.

Caputo 6,5 – Viene lanciato in profondità, sfrutta un errore di Becao e non sbaglia a tu per tu con Silvestri. Meno fortunato, invece, nella ripresa quando era riuscito a liberarsi di Marì.

Quagliarella 6 – Non particolarmente pericoloso in fase offensiva, eccezion fatta per un’occasione che poteva subito valere il 2-2 della Sampdoria.

Murru 5 – Particolarmente disattento (come tutti i compagni di reparto) nei primissimi minuti di partita: i suoi errori condannano la squadra di Giampaolo.

IL TABELLINO

UDINESE-SAMPDORIA 2-1

Udinese (3-5-2): Silvestri 6,5; Becao 6,5, Marí 6, Perez 6,5; Molina 6,5, Arslan 6,5 (28’ Jajalo 6), Walace 6,5, Pereyra 6,5, Udogie 6,5; Beto 6 (37’ st Pussetto sv), Deulofeu 7. A disp.: Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Makengo, Samardzic, Benkovic, Nestorovski, Soppy. All.: Cioffi 6,5

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone 6,5; Bereszynski 5,5, Yoshida 5 (28’ st Ferrari 6), Colley 5, Murru 5 (32’ st Augello 6); Candreva 5,5 (23’ st Sabiri 6), Ekdal 5,5 (23’ st Vieira 6), Rincon 5,5; Sensi 5 (32’ st Giovinco); Quagliarella 6, Caputo 6,5. A disp.: Audero, Ravaglia, Magnani, Montevago, Trimboli. All.: Giampaolo 5,5

Arbitro: Irrati

Marcatori: 3’ Deulofeu (U), 12’ Udogie (U), 13’ Caputo (S)

Ammoniti: Pereyra (U), Walace (U), Ekdal (S), Arslan (U), Murru (S), Becao (U), Deulofeu (U)

LE STATISTICHE

- L’Udinese è imbattuta da tre partite consecutive in Serie A (1V, 2N) per la prima volta da ottobre 2021 (quattro pareggi di fila in quel caso).

- La Sampdoria ha perso cinque gare esterne consecutive in Serie A per la prima volta da ottobre 2019.

- Si tratta solo della seconda volta in questa Serie A che vengono segnate tre reti entro i primi 13 minuti di gioco, dopo Salernitana-Empoli del 23/10/2021 (gol di Pinamonti, Cutrone e autorete di Strandberg in quel caso).

- Era dal 19/05/2013 che l'Udinese non segnava almeno due reti nel primo quarto d'ora di gioco in un match in Serie A (v Inter in quel caso).

- Roberto Pereyra ha fornito un assist per almeno due gare consecutive in Serie A per la prima volta da dicembre 2020 (serie di tre partite in quel caso).

- Ottavo gol in questa Serie A per Gerard Deulofeu, record personale per l’attaccante spagnolo in una singola stagione nel torneo: nessun giocatore dell'Udinese ha fatto meglio nel campionato in corso (otto anche Beto).

- Gerard Deulofeu è il primo giocatore dell’Udinese capace di prendere parte a 10 gol in questo campionato (otto reti e due assist). Nella sua carriera nei cinque grandi campionati europei ci era riuscito finora solo nel 2015/2016 (10 con l’Everton) e nel 2018/2019 (15 con il Watford).

- Settimo gol in questa Serie A per Francesco Caputo: nessun giocatore della Sampdoria ne ha segnati di più nel campionato in corso (sette anche Antonio Candreva).

- Terzo gol in Serie A contro l'Udinese per Francesco Caputo: solo contro Torino (quattro) e Bologna (cinque) l'attaccante blucerchiato ha realizzato più reti tra le squadre che attualmente militano nel massimo campionato italiano.

- Terzo assist in questa Serie A per Maya Yoshida, record personale per il difensore blucerchiato in una singola stagione nel massimo campionato italiano: solo Antonio Candreva (otto) ha servito più passaggi vincenti di Yoshida nel torneo in corso tra i giocatori della Sampdoria.

- Beto non trova il gol da sette partite di Serie A: si tratta della sua striscia più lunga senza reti nella competizione. Ciononostante, l’attaccante classe ‘98 è il miglior marcatore dell'Udinese in questo campionato con otto gol (al pari di Gerard Deulofeu).

- Destiny Udogie ha segnato il suo secondo gol in assoluto in Serie A, il primo in casa dopo quello realizzato in trasferta nell'ultimo turno di campionato contro il Milan.

- Sebastian Giovinco è tornato a disputare un match in Serie A a 2603 giorni di distanza dall'ultima volta (Juventus-Verona il 18/01/2015).

- Bartosz Bereszyński ha giocato oggi la sua 150a partita da titolare con la maglia della Sampdoria in tutte le competizioni.

- Beto ha colto il suo quarto legno in questa stagione i Serie A: solo Marko Arnautović e Tammy Abraham (cinque entrambi) ne hanno colpiti di più nella stagione in corso.