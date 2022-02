Serie A, Udinese-Salernitana andrà giocata: accolto il ricorso dei campani

CAMBIA LA CLASSIFICA

La Corte Sportiva d'Appello della Figc ribalta la decisione del Giudice Sportivo: niente 0-3 a tavolino, i granata recuperano anche un punto

Udinese-Salernitana andrà giocata: questa la decisione della Corte Sportiva d'Appello della Figc che ha ribaltato la decisione del Giudice Sportivo dello scorso 21 dicembre, quando i campani non si erano presentati a Udine per i tanti positivi ed erano stati puniti con lo 0-3 a tavolino e un punto di penalità in classifica. Per effetto di questa decisione, l'Udinese scende a 24 punti mentre la Salernitana sale a 13. Getty Images

La Corte Sportiva d'Appello della Figc (presidente Carmine Volpe, relatore Patrizio Leozappa) ha ritenuto valide le tesi rappresentate dai legali Eduardo Chiacchio, Francesco Fimmanò e Salvatore Sica che hanno tenuto una lunga discussione nel corso dell'udienza tenutasi in videoconferenza.

La partita non si era giocata dopo che la Salernitana non si era presentata perché "bloccata" dall'Asl di Salerno a causa della positività di tre membri del gruppo squadra. L'Udinese ha trenta giorni per costituirsi e fare ricorso ma, non avendolo fatto sinora, è improbabile che lo faccia. Se non lo farà, toccherà alla Lega Serie A trovare una data per recuperare il match da qui a fine campionato.

LA NUOVA CLASSIFICA

Milan 55 punti, Inter 54*, Napoli 53, Juventus 46, Atalanta 44*, Lazio 42, Roma 40, Verona 36, Fiorentina 36**, Torino 32*, Empoli 31, Sassuolo 30, Bologna 28*, Udinese 24**, Spezia 26*, Sampdoria 23, Cagliari 21, Venezia 21*, Genoa 15, Salernitana 13**.

*una partita in meno, **due partite in meno

OMOLOGATO IL RISULTATO DI UDINESE-ATALANTA

La Corte Federale ha respinto il ricorso dell'Udinese (che era dovuta scendere in campo priva di molti giocatori, positivi al Covid) in merito al 2-6 contro l'Atalanta: omologato dunque il risultato.