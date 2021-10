Serie A, Udinese-Bologna 1-1: Beto risponde a Barrow

UDINESE-BOLOGNA 1-1

Alla Dacia Arena, i friulani, in dieci per il rosso a Pereyra nel primo tempo, evitano il ko nel finale, fermando Mihajlovic

Nell'ottava giornata di Serie A, finisce 1-1 tra Udinese e Bologna. Alla Dacia Arena, i friulani giocano tutto il secondo tempo in dieci dopo il rosso al 38' a Pereyra: gli uomini di Mihajlovic provano ad approfittarne passando in vantaggio al 67' con Barrow, ma la formazione di Gotti agguanta il pareggio grazie al colpo di testa di Beto all'82'. I bianconeri salgono così a 9 punti, mentre i felsinei si portano a quota 12. Udinese-Bologna, le immagini del match Getty Images

LA PARTITA

Divertente pareggio alla Dacia Arena tra Udinese e Bologna, che danno vita ad un match equilibrato e ricco di occasioni che finisce 1-1. Il primo vero squillo arriva al 14': Arnautovic guida il contropiede felsineo e serve Barrow, che con un destro a fil di palo dal limite esalta i riflessi di Silvestri. Alla mezz'ora, Soriano ci prova dal limite ma trova l'opposizione del portiere dei friulani, poi Svanberg non è preciso sulla ribattuta. La partita cambia al 38' quando Pereyra, già ammonito, trattiene Theate e rimedia il secondo giallo, lasciando gli uomini di Gotti in dieci. Nella ripresa, però, sono proprio i padroni di casa a rendersi pericolosi con Deulofeu, che con un'azione personale colpisce il palo a Skorupski battuto. Il Bologna reagisce e sfiora il vantaggio con Soriano, murato da Silvestri, e Barrow, il cui sinistro finisce a centimetri dal palo. Il gambiano si riscatta pienamente al 67', quando con il destro al volo insacca da pochi passi sul cross di Dominguez. All'82', però, arriva il pareggio dell'Udinese, con Beto che di testa batte Skorupski, disturbato nell'uscita da Becao. A nulla valgono le proteste degli uomini di Mihajlovic: finisce 1-1, con i rossoblù che salgono a 12 punti, tre in più della formazione di Gotti.

LE PAGELLE

Silvestri 6,5 - Grazie alle sue parate su Barrow, Arnautovic e compagni evita il ko dei suoi.

Pereyra 5 - Anche se la seconda ammonizione sembra eccessiva, l'argentino è troppo ingenuo nel trattenere Theate.

Beto 7 - Ben coadiuvato da Deulofeu tiene impegnata tutta la difesa felsinea, battuta proprio nel finale con un colpo di testa da opportunista vero.

Skorupski 5,5 - Perfetto fino al gol dell'1-1: Becao lo disturba, ma lui non fa nulla per uscire in modo più deciso.

Arnautovic 6 - Meglio da assistman e con le sponde che quando si tratta di andare al tiro. Prova sufficiente e generosa.

Barrow 7 - Un'autentica spina nel fianco della difesa di Mihajlovic: ingaggia un duello lungo 90 minuti con Silvestri, battuto con una bella zampata in area piccola.

IL TABELLINO

UDINESE-BOLOGNA 0-1

Udinese (3-5-2): Silvestri 6,5; Becao 6,5, Nuytinck 6,5, Samir 6,5; Stryger Larsen 6 (23' st Molina 6), Pereyra 5, Walace 5,5, Makengo 6, Udogie 6 (23' st Pussetto 6,5); Beto 7, Deulofeu 6,5 (41' st Soppy sv). A disp.: Padelli, Carnelos, Zeegelaar, Arslan, Jajalo, Samardzic, Forestieri, De Maio. All.: Gotti 6,5

Bologna (3-4-2-1): Skorupski 5,5; Soumaoro 6, Binks 6 (23' st Medel 6), Theate 6,5 (23' st Skov Olsen 5,5); De Silvestri 6, Dominguez 6,5, Svanberg 6,5 (11' st Kinglsey 6, 28' st Vignato 5,5), Hickey 6; Soriano 6, Barrow 7; Arnautovic 6. A disp.: Bardi, Orsolini, Sansone, Mbaye, Santander, Van Hooijdonk, Corbo, Dijks. All.: Mihajlovic 6

Arbitro: Abisso

Marcatori: 22' st Barrow (B), 37' st Beto (U)

Ammoniti: Svanberg (B), Vignato (B), Skorupski (B), Soumaoro (B), Dominguez (B), Hickey (B), Soriano (B)

Espulsi: al 38' Pereyra (U) per somma di ammonizioni

LE STATISTICHE

• 11 tiri nello specchio per il Bologna oggi: solo in un match di Serie A (15 nel dicembre 2019 contro il Lecce) gli emiliani hanno fatto meglio nel massimo campionato dal 2004/05 (da quando Opta raccoglie questo dato).

• Musa Barrow è l'unico giocatore di questo campionato ad aver già segnato almeno 3 gol e già fornito almeno 3 assist.

• Musa Barrow, con tre gol e due assist, ha partecipato attivamente a cinque degli ultimi sei gol del Bologna in Serie A.

• Due pareggi consecutivi per l’Udinese in Serie A: non accadeva ai friulani da gennaio.

• Nessuna squadra ha pareggiato piú partite di Udinese e Bologna (tre ciascuna) in questo campionato.

• Primo cartellino rosso per Roberto Pereyra in Serie A, nella sua presenza numero 174. Unica altra espulsione in uno dei maggiori cinque campionati risaliva al dicembre 2016 (WBA vs Watford).

• Sesto gol del Bologna su sviluppo di calcio d'angolo in questo campionato, un primato nella Serie A in corso.

• Con 26 anni e 8 giorni di media il Bologna ha schierato oggi il suo 11 titolare piú giovane in questo campionato.

• Quattro dei sette difensori piu giovani ad aver iniziato almeno un match da titolare in questo campionato giocano con Udinese (Udogie e Soppy) o Bologna (Hickey e Binks, quest'ultimo alla prima da titolare oggi).