Serie A, Torino-Spezia 2-1: i granata esultano con la doppietta di Lukic

TORINO-SPEZIA 2-1

Il serbo non segnava dallo scorso settembre: prima un rigore e poi un sinistro a mezz’altezza stendono i liguri. Inutile il rigore allo scadere di Manaj

In un primo match della 34esima giornata di Serie A che non ha (quasi) nulla da chiedere per la classifica, il Torino piega 2-1 lo Spezia e consolida l’11° posto. Formazione di Juric in vantaggio al 3’ con il rigore trasformato da Lukic (fallo di Erlic su Sanabria). I granata non chiudono i conti in un primo tempo dominato, con le occasioni mancate da Seck, Singo e Pjaca, ma sarà sempre Lukic a firmare il raddoppio al 69’. Penalty di Manaj al 97’. Torino-Spezia, le immagini del match



























LA PARTITA

Il Torino prosegue nella ricerca del suo unico realistico obiettivo stagionale rimasto: quello di concludere il campionato nella parte sinistra della classifica. Per almeno le prossime 48 ore i granata potranno godersi il -3 dal Sassuolo decimo, mentre lo Spezia dovrà ancora puntellare la propria salvezza.

Pronti, via e subito padroni di casa in vantaggio. Filtrante magico di Lukic, Sanabria sfila alle spalle di Erlic, che lo travolge: il rigore inevitabilmente concesso viene trasformato da Lukic, il quale torna a segnare dopo sette mesi. Al 12’ Seck, esordiente dal primo minuto (classe 2001), arpiona il cross di Pjaca nel cuore dell’area avversaria ma non riesce a indirizzare con forza verso la porta: Provedel blocca. Il portiere dei liguri, poi, si supera proprio sul numero 23, che aveva dribblato secco Kiwior in area con un doppio passo e col destro aveva calciato forte ma centrale.

Singo sale in cielo su un calcio d’angolo ma trova solo l’esterno della rete. Due ottime occasioni non sfruttate da Pjaca chiudono il primo tempo. Anche Sanabria viene fermato da Provedel, la cui la mano di richiamo respinge lo ‘scavetto’ del paraguaiano dopo l’imbucata di Ricci. Il raddoppio arriva comunque puntuale al 69’: Lukic raccoglie una respinta su corner e scaglia un bolide di sinistro angolatissimo che non lascia scampo a Provedel. Doppietta per il serbo, che firma in un pomeriggio il doppio dei gol messi finora a segno in campionato. Nell’ultimissimo minuto di gioco Manaj viene atterrato da Djidji e trasforma poi il penalty che fissa il risultato finale sul 2-1. Il Torino torna a vincere in casa dopo tre mesi e mezzo.

LE PAGELLE

Lukic 7 – Il suo ultimo (e, prima di oggi, unico) gol messo a segno era datato 12 settembre 2021, contro la Salernitana. Sul finire di una stagione sfortunata, torna così a esultare dopo sette mesi: e per ben due volte.

Sanabria 6,5 – Prende bene posizione su Erlic, che poi è costretto a franargli addosso nell’area dello Spezia. Ha la chance del 2-0 in avvio di ripresa, ma viene fermato dal portiere avversario.

Seck 6,5 – Provedel, con un ottimo riflesso, gli nega il primo gol in Serie A al suo debutto da titolare. Già poco prima era riuscito a centrare comunque lo specchio della porta.

Provedel 6,5 – Riesce a metterci una pezza nel primo tempo su Seck (due volte) e poi su Pjaca, tenendo la propria squadra ancora in partita. Bravo anche su Sanabria, è incolpevole sul raddoppio di Lukic.

Manaj 6 – Impreciso e anche nervoso: l’attaccante albanese è lo specchio di una squadra che non mette mai minimamente paura al Torino, se non proprio nell’ultimissimo minuto, con il rigore procurato e poi trasformato (inutilmente).

Erlic 5 – Fin dal minuto numero 2 si capisce che non è la sua giornata: commette un ingenuo fallo da rigore su Sanabria e si perde più volte il suo diretto marcatore. Il suo match dura solo il primo tempo.

IL TABELLINO

TORINO-SPEZIA 2-1

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Zima 6, Bremer 6 (31’ st Djidji 5,5), Rodriguez 6 (1’ st Buongiorno 6); Singo 6,5 (40 st Ansaldi sv), Ricci 6,5, Lukic 7, Vojvoda 6; Seck 6,5 (16’ st Praet 6), Pjaca 6 (16’ st Brekalo 6); Sanabria 6,5. A disp.: Gemello, Anton, Berisha, Aina, Mandragora, Pellegri, Linetty. All.: Juric 6,5

Spezia (4-3-1-2): Provedel 6,5; Amian 5,5, Erlic 5 (1’ st Antiste 6), Nikolaou 5,5, Hristov 5,5; Salva Ferrer 6 (25’ st Strelec 6), Kiwior 5,5, Kovalenko 5,5; Agudelo 5,5; Manaj 6, Gyasi 5,5. A disp.: Sher, Bastoni, Bourabia, Bertola, Verde, Nguiamba, Sala, Salcedo, Zoet, Zovko. All.: Thiago Motta 5,5

Arbitro: Ghersini

Marcatori: 3’ rig. Lukic (T), 24’ st Lukic (T), 52’ st rig. Manaj

Ammoniti: Erlic (S), Nikolaou (S), Bremer (T)

LE STATISTICHE

- Il Torino ha ritrovato il successo in casa in Serie A che mancava dal 4-0 contro la Fiorentina del 10 gennaio, la prima gara dei granata nel girone di ritorno – da allora tre punti in cinque gare interne.

- Il Torino ha perso solo una delle ultime sette gare in Serie A (2V, 4N), subendo solo quattro gol in questo parziale.

- Lo Spezia ha perso quattro delle ultime cinque trasferte in Serie A (1N), dopo essere rimasto imbattuto in tutte le quattro precedenti, ottenendo tre successi.

- Il primo di Lukic (3:43) è il gol più veloce del Torino in una gara di Serie A dalla rete di Belotti (3:25) il 18 ottobre 2020 contro il Cagliari, anche in quel caso in casa e su rigore.

- Sasa Lukic ha realizzato la sua prima doppietta in carriera in Serie A, eguagliando inoltre il suo record realizzativo in una stagione nella competizione (tre reti, come nel 2020/21).

- Sasa Lukic ha preso parte attiva a sette gol in questo campionato (tre reti, quattro assist), tanti quanti quelli cui ha partecipato in totale nelle sue prime quattro stagioni in Serie A (sei gol, un assist).

- Sasa Lukic ha realizzato oggi un gol su rigore e uno su sviluppo di calcio d’angolo, dopo che tutte le sue prime sette reti nella competizione erano arrivate su azione.

- Mergim Vojvoda ha collezionato la sua 50ª presenza in Serie A.

- Rey Manaj ha segnato quattro dei cinque gol in questo campionato nel girone di ritorno.