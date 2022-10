Serie A, Torino-Empoli 1-1: Lukic salva i granata al 90'

TORINO-EMPOLI 1-1

I piemontesi dominano, ma serve un rimpallo nel finale per rispondere alla splendida rovesciata di Destro

Nella nona giornata di Serie A, finisce 1-1 tra Torino ed Empoli. I granata dominano in casa, colpendo un palo con Vlasic e vedendosi annullare due gol a Miranchuk e Sanabria per fuorigioco, con Vicario che compie numerose parate. I toscani passano al 49' con la splendida rovesciata di Destro, entrato ad inizio ripresa, ma un rimpallo al 90' favorisce Lukic che pareggia: gli uomini di Juric salgono a 11 punti, a +3 sulla formazione di Zanetti.

LA PARTITA

Partita pazza all'Olimpico Grande Torino: la formazione di Juric, squalificato e sostituito in panchina da Paro, pareggia 1-1 con l'Empoli dopo una partita dominata, soprattutto nel primo tempo, e ripresa soltanto grazie ad un rimpallo al 90'. Soprattutto in avvio di gara, va in scena un vero e proprio monologo dei granata, che già dopo 40 secondi si rendono pericolosi: Vicario, uno dei protagonisti di giornata, inizia però la sua lunga serie di parate. All'11', la sfida sembra cambiare con il rosso a Sanabria, ma Fourneau valuta eccessivamente un intervento del paraguaiano per poi convertire l'espulsione in giallo dopo l'on-field review. Nel frattempo, i padroni di casa collezionano occasioni: Vicario è attento su Aina, mentre Vlasic colpisce il palo di testa. Al 27', Miranchuk sembra segnare ma la rete viene annullata per fuorigioco di Sanabria, che a sua volta si vede invalidare il possibile 1-0 a fine primo tempo.

Nella ripresa, però, la partita cambia. Zanetti lascia Lammers e Cambiaghi negli spogliatoi inserendo Pjaca e Destro, che dopo 4 minuti firma il vantaggio dei toscani con una splendida rovesciata: 0-1 al primo tiro in porta degli ospiti. Poco dopo arriverebbe anche la doppietta, ma il colpo di testa vincente arriva in evidente posizione di fuorigioco. Il Torino prova a riorganizzarsi e ci prova con Aina e con l'incornata fuori misura di Sanabria. Paro, si gioca il tutto per tutto a metà ripresa: Pellegri e Ricci sostituiscono Sanabria e Linetty. La porta sembra stregata, ma proprio al 90' succede l'inimmaginabile: Vicario respinge il cross di Karamoh, Luperto tarda ad allontanare e fa carambolare il pallone sul fianco di Lukic, che mette involontariamente in porta il definitivo 1-1. Dopo tre ko di fila, il Torino torna a fare punti e si porta a quota 11, a +3 sull'Empoli di Zanetti che proprio nel finale vede sfumare un successo che sarebbe stato importantissimo.

LE PAGELLE

Lukic 7 - Il gol nasce da un rimpallo, ma lui ha il merito di crederci e di pressare rendendo difficoltoso il disimpegno di Luperto.

Vlasic 6,5 - Tra i più pericolosi, è anche sfortunato: Vicario lo ferma più volte e il palo gli nega il gol di testa.

Sanabria 5,5 - Inizia con un intervento rischioso, poi si fa trovare spesso in fuorigioco: i suoi movimenti fuori tempo costano due reti annullate ai granata.

Vicario 7 - Insieme a Destro fa sognare per 90 minuti l'Empoli: parate decisive per tornare da Torino con almeno un punto.

Luperto 5 - Perde troppo tempo nel rilanciare e viene punito in occasione dell'1-1: suo il tiro che sbatte su Lukic.

Destro 7 - Entra e impiega appena 4 minuti a trovare un gol favoloso: una splendida rovesciata che stava per regalare la vittoria a Zanetti.

IL TABELLINO

TORINO-EMPOLI 1-1

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Djidji 6 (43' st Karamoh sv), Schuurs 6,5, Rodriguez 6; Aina 6 (29' st Radonjic 6), Lukic 7, Linetty 6 (22' st Ricci 6,5), Lazaro 6; Miranchuk 6 (29' st Vojvoda 6), Vlasic 6,5; Sanabria 5,5 (22' st Pellegri 6). A disp.: Berisha, Gemello, Bayeye, Buongiorno, Zima, Ilkhan, Singo, Adopo, Seck, Garbett. All.: Paro 6

Empoli (4-3-1-2): Vicario 7; Ebuehi 6 (33' st Stojanovic 6), De Winter 6, Luperto 5, Parisi 5,5; Haas 5,5, Marin 5,5, Bandinelli 6 (24' st Henderson 6); Bajrami 6 (33' st Walukiewicz 6); Lammers 5,5 (1' st Pjaca 6), Cambiaghi 5,5 (1' st Destro 7). A disp.: Perisan, Ujkani, Cacace, Satriano, Ekong, Degli Innocenti, Fazzini, Baldanzi, Guarino. All.: Zanetti 6,5

Arbitro: Fourneau

Marcatori: 4' st Destro (E), 45' st Lukic (T)

Ammoniti: Sanabria (T), Bandinelli (E), Parisi (E), Marin (E), Pellegri (T), Vicario (E)

LE STATISTICHE

L’Empoli ha perso solo tre partite in questo campionato: era dal 2006/07 (due in quel caso) che i toscani non collezionavano così pochi ko nelle prime nove gare di Serie A.

L’Empoli ha subito gli ultimi tre gol in Serie A dal 90’ in poi.

L’Empoli è la formazione che ha pareggiato piú gare in questo campionato (cinque su nove).

Il Torino ha gli stessi identici punti dopo le prime nove giornate dello scorso campionato (11), ma ha segnato quattro gol in meno (8 vs 12).

Mattia Destro ha ritrovato il gol in Serie A dopo un digiuno di 15 presenze consecutive: era dal 13 febbraio 2022 contro la Salernitana che l’attaccante non andava a segno in campionato.

L’Empoli è la 6ª squadra differente con cui Mattia Destro trova il gol in Serie A, dopo Genoa, Siena, Roma, Milan e Bologna. Dal 2010/11 – stagione del suo esordio – solo Matri e Borriello (sette ciascuno) hanno messo a segno almeno una rete con più formazioni diverse nel massimo torneo.

Mattia Destro ha trovato il gol in entrambe le sue ultime due trasferte di Serie A contro il Torino, dopo che non aveva mai segnato nelle prime quattro gare giocate in questo stadio contro i granata.

100ª partita oggi per Filippo Bandinelli con la maglia dell’Empoli in tutte le competizioni.

Tyronne Ebuehi ha partecipato oggi alla sua prima rete in Serie A (assist) – non ci era mai riuscito nelle sue prime 20 presenze nella competizione.

Record di tiri nello specchio per il Torino in un match di questo campionato (4): era da febbraio contro il Cagliari che i granata non effettuavano cosí tante conclusioni nella prima frazione.

Il Torino non ha subito gol nel primo tempo in sette delle sue nove partite, solo l'Atalanta (otto) ha fatto meglio in questa stagione di Serie A.

Record personale di parate (6) per Guglielmo Vicario in un match di questa Serie A.

Sasa Lukic è l’unico giocatore del Torino in grado di andare in gol in tutti gli ultimi cinque campionati di Serie A (12 gol per lui).