Serie A, squalificati: una giornata a Pjanic e Cancelo

05/03/2019

Con lo scudetto già in saccoccia, Allegri dovrà fare a meno di Pjanic e Cancelo contro l'Udinese e avrà i suoi due giocatori freschi e riposati per la grande sfida contro l'Atletico Madrid. Costa caro anche in termini di squalifiche, il derby alla Roma: contro l'Empoli Di Francesco dovrà fare a meno di Dzeko, Kolarov e Fazio.



Il Giudice Sportivo ha anche sancito un'inibizione fino al prossimo 25 marzo nei confronti del presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi per aver rivolto delle espressioni ingiuriose ed irriguardose ed aver avuto un atteggiamento minaccioso nei confronti del direttore di gara durante il match contro il Parma.



Per quanto riguarda le ammende alle società, il Napoli è stato multato di 20.000 euro "per avere i suoi sostenitori utilizzato dei laser nei confronti dei calciatori della Juventus durante il match di domenica sera".