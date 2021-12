Serie A, Spezia-Empoli 1-1: due autoreti decidono la partita del Picco

SPEZIA-EMPOLI 1-1

Dopo aver dominato per buona parte del match, gli ospiti subiscono la beffa dell'autorete di Marchizza. Un altro autogol, questa volta di Nikolaou, dà il pari ai toscani

L'Empoli costruisce tanto ma concretizza poco e alla fine si deve accontentare di un pari (1-1) in casa dello Spezia. A passare in vantaggio, in apertura di ripresa, sono però i padroni di casa grazie all'autorete di Marchizza che infila Vicario sul cross di Reca. E' sempre un autogol, di Nikolaou sul traversone di Zurkowski, a regalare il pari alla squadra di Andreazzoli. Spezia-Empoli: le immagini della partita





















































Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

Nella sfida tra due squadre che cercano di sviluppare un calcio offensivo, lo Spezia si affida di più alla giocata in verticale mentre l’Empoli sfrutta la libertà che la contrapposizione dei sistemi di gioco concede a Ricci, il suo playmaker. Le giocate di Andreazzoli sfruttano il grande lavoro delle mezzeali, chiamate ad appoggiare le sovrapposizioni degli esterni bassi e a cercare la posizione giusta sulla trequarti, insieme a Henderson. Zurkowski impegna Provedel con un inserimento centrale, in un Empoli che attacca portando molti giocatori in zona offensiva e costringendo lo Spezia a una partita di attesa. Pinamonti ed Henderson spaventano il Picco senza però concretizzare l’indiscutibile superiorità territoriale degli ospiti. In chiusura di tempo è ancora l’ex attaccante dell’Inter a impegnare Provedel, prima che una punizione di Marchizza costringa a una nuova deviazione il portiere dei padroni di casa.

La beffa per l’Empoli arriva puntuale a inizio ripresa. Reca sfonda sulla sinistra e mette in mezzo, Marchizza si ritrova il pallone addosso e beffa il suo portiere per il vantaggio dello Spezia. Di Francesco ci prova con una girata di destro che finisce alta, prima dello schema su punizione che Pinamonti spreca calciando di molto sopra la traversa. Andreazzoli prova a intervenire in modo massiccio con gli ingressi di Bajrami, che va a fare il trequartista con Henderson che scala nel ruolo di mezzala, Parisi, che tenta subito una conclusione che sfiora il palo, e Cutrone, punta pura a far coppia con Pinamonti. Ma è ancora un’autorete a segnare il destino della partita. Zurkowski crossa da destra e Nikolaou infila Provedel. Pochi minuti e l’arbitro Maggioni prima fischia il rigore per un fallo di mano di Amian, poi al Var cambia idea dopo aver visto che il difensore ha colpito con il petto. L'Empoli chiude la serie dei rimpianti con una conclusione di Henderson che avrebbe consegnato ad Andreazzoli una vittoria meritata.

LE PAGELLE

Provedel 6: Nessuna parata miracolosa ma, nonostante le tante occasioni ospiti, viene beffato solo da un'autorete.

Reca 6,5: E' il più vivo dei suoi. Non a caso è un suo cross a provocare l'autogol del vantaggio dello Spezia.

Nzola 5.5: Dovrebbe essere quello che permette ai padroni di casa di non farsi schiacciare dietro, conservando il pallone. Ci riesce poco.

Zurkowski 6,5: Molto mobile, da una sua sovrapposizione nasce il pari empolese.

Henderson 6,5: Accende la luce sulla trequarti e cerca anche il gol.

Pinamonti 6: Voto che è una media tra la capacità di farsi trovare pronto e l'efficacia realizzativa.

IL TABELLINO

SPEZIA-EMPOLI 1-1

Spezia (3-5-2): Provedel 6; Amian 6, Erlic 6, Nikolaou 5,5; Gyasi 6,5, Maggiore 6, Kiwior 6, Bastoni 6 (28’ st Kovalenko 5,5), Reca 6,5; Manaj 5,5 (28’ st Agudelo sv), Nzola 5,5 (38’ st Colley sv). All.: Thiago Motta 6

Empoli (4-3-1-2): Vicario 6; Stojanovic 6,5, Tonelli 6, Luperto 6,5, Marchizza 5,5 (18’ st Parisi 6,5); Zurkowski 6,5, Ricci 6, Bandinelli 6 (18’ st Bajrami 6,5); Henderson 6,5; Di Francesco 6 (18’ st Cutrone 6), Pinamonti 6. All.: Andreazzoli 7

Arbitro: Maggioni

Marcatori: 5’ st aut Marchizza (E.), 26’ st aut Nikolaou (S.)

Ammoniti: Maggiore (S.), Tonelli (E.), Bandinelli (E.), Amian (S.), Kovalenko (S.)

LE STATISTICHE

- L’Empoli è imbattuto da cinque partite consecutive in Serie A (3V, 2N): era da dicembre 2015 che i toscani non collezionavano cinque risultati utili consecutivi nel massimo campionato (4V, 1N).

- Quarta autorete subita dall'Empoli in questo campionato: mai i toscani ne avevano incassate di più in un una singola stagione in Serie A.

- Per la seconda volta in questa Serie A due squadre hanno realizzato un autogol nella stessa partita: in entrambi i casi c'era in campo l'Empoli (v Salernitana il 23/10/2021).

- Quattro delle ultime cinque partite tra Spezia ed Empoli tra Serie A e Serie B sono terminate con un pareggio per 1-1.

- Solo l'Empoli (quattro) ha subito più autoreti dello Spezia (due) in questa Serie A.

- Liam Henderson è l'unico giocatore di movimento dell'Empoli ad aver giocato tutte e 18 le partite dei toscani in questa Serie A.

- Giulio Maggiore ha giocato oggi la sua 50a partita in Serie A – tutte le presenze nel massimo campionato del capitaon dei liguri sono arrivate con la maglia dello Spezia.

- L'Empoli ha avuto un possesso palla del 67% nel corso del primo tempo di questa partita: nessun'altra squadra ha fatto meglio nella prima frazione di gioco in un match della Serie A 2021/22.