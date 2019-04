Serie A, speciale Sportmediaset su Italia 1 dopo la 30.ma giornata

03/04/2019

Questa sera, alle ore 23.15, su Italia 1, andrà in onda una speciale edizione di “Sport Mediaset” in occasione del turno infrasettimanale valido per la trentesima giornata della Serie A. In conduzione Giorgia Rossi. All’interno dello speciale tutti i gol e gli highlights dei match, la moviola, i collegamenti con i campi, i commenti dei protagonisti e i dibattiti in studio sui temi più caldi dell’attualità calcistica in questo sprint finale del campionato. In studio Ciro Ferrara, Bernardo Corradi e Graziano Cesari per analizzare tutti i casi arbitrali.