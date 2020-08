Serie A, Spal-Fiorentina 1-3: i viola chiudono con una vittoria

SPAL-FIORENTINA 1-3

Nella 38esima (e ultima) giornata di Serie A, la Fiorentina vince 3-1 contro la Spal: sul campo degli estensi, Duncan porta in vantaggio gli ospiti al 30', che si fanno poi raggiungere da D'Alessandro al 39'. Nella ripresa il match sembra spegnersi, ma all'89' Kouamé segna il 2-1 e Pulgar cala il tris dal dischetto al 94'. Grazie al successo, i Viola concludono la stagione a 49 punti, mentre la Spal, ultima, termina a 20 punti. Spal-Fiorentina: le foto del match

























































































LE STATISTICHE

La SPAL ha perso 28 partite in questa Serie A, soltanto il Benevento nel 2017/18 (29 sconfitte) ha fatto peggio in una singola edizione della competizione.

Era dal dicembre 2018, contro il Parma, che la Fiorentina non tentava così tante conclusioni (28) in una singola partita di Serie A.

In particolare questo è il record di tiri in una trasferta di Serie A per la Fiorentina dall’aprile 2014 (29 contro il Verona).

Con il gol di oggi, Erick Pulgar ha stabilito il suo nuovo record di marcature in una singola stagione di Serie A (sette).

Christian Kouamé ha ritrovato il gol in Serie A che mancava da 277 giorni - l'ultimo centro risaliva infatti all'ottobre 2019 contro la Juventus.

Marco D'Alessandro ha segnato due gol nelle ultime tre presenze di Serie A, tante reti quante nelle sue precedenti 76 gare giocate nella competizione.

Nono gol in Serie A per Alfred Duncan, che non trovava la rete in trasferta nel massimo campionato dall'aprile 2017.

Presenza numero 150 per Federico Chiesa con la maglia della Fiorentina, considerando tutte le competizioni.