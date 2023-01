Serie A, Sassuolo-Sampdoria 1-2: Gabbiadini e Augello fanno esultare Stankovic

SASSUOLO-SAMPDORIA 1-2

I blucerchiati iniziano l'anno con una grande vittoria esterna dopo quattro ko di fila. Berardi non basta ai neroverdi

La sosta e il cambio di modulo voluto da Stankovic, che passa alla difesa a tre schierando subito i neoacquisti Nuytinck e Lammers, fanno benissimo alla Sampdoria. I blucerchiati, infatti, iniziano l'anno con una vittoria: battuto 2-1 il Sassuolo in trasferta, grazie alle reti di Gabbiadini e Augello. A nulla serve il rigore di Berardi, perchè Audero salva due volte il risultato. La Samp ottiene il secondo successo stagionale e sale a 9 punti.

LA PARTITA

La sosta e il cambio di modulo di Stankovic, che passa alla difesa a tre, fanno benissimo alla Sampdoria: i blucerchiati iniziano l'anno con una vittoria esterna e una grande prestazione, sconfiggendo 2-1 il Sassuolo. I blucerchiati gestiscono il possesso palla in avvio, seppur con un ritmo lento, mentre i neroverdi rispondono con delle accelerazioni improvvise. Uno stallo alla messicana che dura fino alla metà del primo tempo, quando Gabbiadini si prende la scena: l'attaccante, che aveva sfiorato in precedenza il gol, porta in vantaggio la Samp al 25' con una bella rovesciata nell'area piccola. Passano tre minuti, e i doriani raddoppiano con Augello, che supera Consigli con una perfetta conclusione di collo esterno. C'è una sola squadra in campo, perchè alla mezz'ora Gabbiadini e Lammers vanno vicini al tris. L'unico squillo del Sassuolo arriva nel finale, con una conclusione alta di Berardi. Nella ripresa Dionisi inserisce Traoré, che si rende subito pericoloso esaltando i riflessi di Audero. La Sampdoria alza il muro e si affida al suo portiere, decisivo anche su Laurienté. Audero però non può nulla sul rigore di Berardi, che vale il 2-1 al 64': un penalty assegnato, dal Var, per un fallo di Nuytinck su Pinamonti appena dentro l'area. L'assedio finale del Sassuolo non porta alla rimonta neroverde, con la Samp che resiste grazie a uno stoico Audero. I blucerchiati vincono 2-1, ottengono il secondo successo stagionale e interrompono la serie di quattro ko consecutivi, salendo a 9 punti. Brutto ko per il Sassuolo, fermo a quota 16.

LE PAGELLE

Gabbiadini 7 - Il migliore per distacco, con una prestazione sontuosa. Trova la sua seconda rete stagionale con una rovesciata e ha almeno due occasioni per la doppietta, per poi vivere una ripresa di puro sacrificio. L'emblema del suo secondo tempo è l'intervento da difensore puro davanti all'area di rigore.

Audero 6.5 - Non può nulla sul rigore di Berardi, ma ha le mani sulla vittoria della Samp: le sue parate su Traoré e Laurienté salvano il risultato. Nel recupero s'immola, subendo un brutto colpo alla testa, e resta stoicamente in campo.

Laurienté 6.5 - Dopo essere stato uno dei peggiori nel primo tempo del Sassuolo, svolta nella ripresa. Tutte le azioni offensive dei suoi, ad eccezione del gol, passano dai suoi piedi e crea la miglior chance per il pareggio.

Frattesi 5 - Mai in partita il centrocampista della Nazionale che, forse distratto dalle voci di mercato, risulta essere l'anello debole del centrocampo neroverde. Non cresce neanche nella ripresa e viene sostituito.

IL TABELLINO

SASSUOLO (4-3-3) - Consigli 5.5; Toljan 5.5, Ferrari 5.5, Ruan 5.5, Rogério 6; Frattesi 5 (36' st Defrel sv), Matheus Henrique 5.5; Thorstvedt 5.5 (1' st Traoré 6); Berardi 6 (42' st Ceide sv), Pinamonti 5.5 (36' st Alvarez sv), Laurienté 6.5. All. Dionisi. A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Kaan Ayhan, Obiang, Antiste, Romagna, Erlić, D'Andrea, Kyriakopoulos.

SAMPDORIA (3-4-1-2) - Audero 6.5; Bereszynski 6, Nuytinck 6.5, Amione 6.5 (27' st Murru 6); Leris 6, Rincón 6, Vieira 6, Augello 6.5; Verre 6 (42' st Murillo sv); Gabbiadini 7, Lammers 6 (27' st Montevago 5.5). All. Stankovic. A disposizione: Contini, Ravaglia, Villar, Yepes, Malagrida, Villa, Paoletti, Trimboli.

Arbitro: Maresca.

Marcatori: 25' Gabbiadini (Samp), 28' Augello (Samp), 19' st Berardi rig. (Sass).

Ammoniti: Vieira (Samp), Amione (Samp), Berardi (Sass), Montevago (Samp), Rogério (Sass).

Note: recupero 1'+10'.



LE STATISTICHE DI SASSUOLO-SAMPDORIA

La Sampdoria ha vinto la prima partita del nuovo anno per la prima volta in Serie A da gennaio 2016 (3-2 vs Genoa) con Vincenzo Montella in panchina; da allora, due pareggi e quattro sconfitte.

La Sampdoria ha segnato almeno due gol in una partita di Serie A per la prima volta in questo campionato; in generale, non accadeva dal 16 maggio 2022 (4-1 vs Fiorentina).

La Sampdoria ha realizzato due gol contro il Sassuolo: tanti quanti nelle precedenti otto.

La Sampdoria ha segnato due gol in trasferta in Serie A soltanto per la seconda volta dal 2022: la prima contro il Venezia, lo scorso marzo.

Manolo Gabbiadini ha ritrovato il gol in Serie A a distanza di 126 giorni dall’ultimo siglato il 31 agosto scorso contro la Lazio: interrotto un digiuno di 11 partite nel massimo torneo.

Il Sassuolo non ha trovato il successo nella prima partita del nuovo anno solare in Serie A per l’ottava stagione di fila (4N, 4P).

Manolo Gabbiadini è andato a bersaglio in trasferta in Serie A per la prima volta dal dicembre 2021, contro la Roma all’Olimpico.

L'ultima volta che la Sampdoria ha segnato due gol in tre minuti di gioco in Serie A è stata ancora contro il Sassuolo lo scorso febbraio (Caputo, Sensi).

La Sampdoria ha realizzato due gol in tre minuti di gioco: tanti quanti negli 824’ precedenti in questa Serie A.

Tra il gol di Manolo Gabbiadini e Tommaso Augello sono passati soltanto 135 secondi di gioco.

Due dei tre gol segnati da Tommaso Augello in Serie A sono arrivati dalla distanza.

Dal 2022, due delle cinque partite in cui la Sampdoria ha chiuso i primi tempi con almeno due gol all’attivo sono arrivate contro il Sassuolo.

Il Sassuolo non ha effettuato alcuna conclusione nello specchio nei primi 45' di gioco di un match di Serie A per la prima volta dal 30 aprile 2022, contro il Napoli.

Dal 2022, soltanto Tammy Abraham (8) ha segnato più gol su sviluppi di palla inattiva in Serie A rispetto a Domenico Berardi (sei, cinque su rigore).

Domenico Berardi ha segnato sei gol nelle ultime sei partite di Serie A contro la Sampdoria. In generale, soltanto alla Lazio (10) ha rifilato più reti che alla squadra blucerchiata (9).

Domenico Berardi ha segnato otto degli ultimi nove rigori calciat in Serie A: fa eccezione quello dello scorso agosto contro il Milan.