Serie A, Sassuolo-Bologna 1-1: Zirkzee e Boloca firmano il derby

SASSUOLO-BOLOGNA 1-1

Botta e risposta nel primo tempo tra le due squadre emiliane. Skorupski protagonista con due interventi decisivi

Sassuolo e Bologna non sono andati oltre l'1-1 nel derby emiliano valido per la 10a giornata di Serie A. Al Mapei Stadium, i rossoblù di Thiago Motta - ora imbattuti da nove turni - hanno sbloccato subito il match con una grande giocata di Zirkzee al 3', ma non hanno saputo amministrare il vantaggio. Dopo le occasioni per Berardi e Pinamonti è stato Boloca a trovare la rete del pareggio poco prima dell'intervallo. Nella ripresa Skorupski ha salvato il Bologna con due interventi su Berardi e Volpato.

LA PARTITA

Un punto ciascuno per non mandare in crisi né dare certezze. Sassuolo e Bologna nel derby emiliano hanno dato vita a una sfida che, pur terminando 1-1, ha dato la possibilità a entrambe le squadre di dare risposte più convinte sul proprio cammino in campionato, pur non riuscendoci a conti fatti. Se da una parte Skorupski ha negato ai neroverdi di Dionisi il successo con due interventi decisivi nel secondo tempo, anche dalla parte dei rossoblù ci sono state delle occasioni importante per raccogliere i tre punti, soprattutto con Orsolini e Zirkzee. Una costante però quella del pareggio esterno per il Bologna di Motta in questa Serie A: cinque su cinque, come non accadeva dal 1981 per una formazione nel massimo campionato.

L'attaccante olandese del Bologna è stato protagonista del match - Joshua Zirkzee - mettendo subito la propria firma sul match dopo tre minuti di gioco con uno stop a seguire "alla Cassano" a cui ha fatto seguire un dribbling secco su Consigli in uscita prima dell'appoggio in rete per l'1-0 rossoblù. Un misto tra potenza, eleganza e tecnica che ha amplificato i dubbi e le domande sulle sue potenzialità da centravanti, se solo si avvicinasse maggiormente all'area di rigore avversaria. Dopo l'immediato svantaggio però il Sassuolo è stato bravo a non disunirsi, trovando anzi la forza di proporre trame di gioco interessanti sfruttando il baricentro basso impostato da Thiago Motta. Le ripartenze rossoblù sono state contenute con facilità nel primo tempo, mentre Berardi e Pinamonti hanno sfiorato il pareggio in diverse occasioni prima dell'episodio giusto. L'1-1 è arrivato poco prima dell'intervallo con un destro dal limite di Boloca che, per il primo gol in Serie A, ha sorpreso Skorupski all'angolino.

Nel secondo tempo la sfida si è aperta maggiormente anche per via di un Bologna meno compatto davanti alla propria area di rigore. Il Sassuolo allo stesso tempo ha alzato il ritmo e l'intensità di gioco, sfiorando il vantaggio prima con Pinamonti e poi con Erlic, ma soprattutto con Bajrami che ha strozzato il destro da ottima posizione centrale. Dopo una risposta del Bologna con Ferguson e una combinazione al limite con Saelemaekers è Skorupski a superarsi su Berardi e dopo la rete annullata a Zirkzee per fuorigioco di Orsolini è ancora il portiere polacco ad essere decisivo deviando col piede una conclusione di Volpato dal limite.

LE PAGELLE

Toljan 7 - Un gol fatto segnare e uno evitato. L'esterno del Sassuolo continua nell'ottima stagione personale nei numeri fornendo il quarto assist stagionale, ma soprattutto salvando sulla linea una conclusione di Orsolini nel finale.

Boloca 6,5 - Il primo gol in Serie A è una perla dal limite dell'area con un destro che sorprende Skorupski. In mediana è una certezza senza strafare.

Zirkzee 7 - Il gol in avvio di partita è una perla nonché lezione di tecnica e lucidità in corsa. Sempre bello da vedere ed elegante, ma poco centravanti giocando costantemente lontano dall'area avversaria; forse pure troppo. Un fuorigioco di Orsolini gli nega la doppietta, così come Consigli nel recupero.

Orsolini 6,5 - Elettrico sulla destra, ma spreca una grossa occasione nel finale toccando male lo scavetto davanti a Consigli. Però è un pericolo costante e sbaglia poco tecnicamente.

IL TABELLINO

SASSUOLO-BOLOGNA 1-1

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6,5; Toljan 7, Erlic 5, Ferrari 6, Vina 5,5 (43' st Pedersen sv); Boloca 6,5, Thorstvedt 6 (14' st Racic 6); Berardi 6, Bajrami 5,5 (27' st Volpato 6), Laurienté 5 (27' st Ceide 6); Pinamonti 5,5 (43' st Defrel sv). A disp.: Pegolo, Cragno, Missori, Viti, Castillejo, Lipani, Mulattieri. All. :Dionisi 6.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 7; De Silvestri 6 (1' st Posch 6), Bonifazi 6, Calafiori 6,5, Lykogiannis 5,5 (18' st Kristiansen 5,5); Aebischer 6,5 (24' st El Azzouzi sv (38' st Moro sv)), Freuler 6; Orsolini 6,5, Ferguson 6, Saelemaekers 6 (18' st Ndoye 6); Zirkzee 6,5. A disp.: Ravaglia, Gasperini, Corazza, Moro, El Azzouzi, Fabbian, Urbanski, Karlsson, van Hooijdonk. All.: Motta 6.

Arbitro: Giua

Marcatori: 3' Zirkzee (B), 44' Boloca (S)

Ammoniti: Berardi (S); Lykogiannis, El Azzouzi, Saelemaekers (B)

Espulsi: nessuno

LE STATISTICHE DI OPTA

• Per la prima volta nella sua storia in Serie A il Bologna ha pareggiato tutte le prime cinque trasferte stagionali; in precedenza, soltanto quattro squadre avevano chiuso in parità tutte le prime cinque sfide lontano da casa in un singolo massimo torneo: la Juventus (1980/81), il Perugia (1979/80), il Napoli (1974/75) e il Torino (1973/74).

• Il Bologna ha evitato la sconfitta in nove delle prime 10 partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 1989/90.

• Il Bologna è rimasto imbattuto in nove match di fila in Serie A (3V, 6N) per la prima volta dal periodo tra il novembre 2008 e il gennaio 2009, con Sinisa Mihajlovic in panchina.

• Il Sassuolo ha segnato sei gol da fuori area in questa Serie A, più di ogni altra squadra nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione.

• Solo Marcus Thuram (cinque) ha fornito più assist di Jeremy Toljan (quattro) in questo campionato.

• Jeremy Toljan ha fornito quattro assist in nove gare di questo campionato, esattamente quanti ne aveva serviti in tutte le sue prime 106 presenze in Serie A (quattro).

• Soltanto Kieran Trippier (sei) e Diego Rico (cinque) hanno fornito più assist di Jeremy Toljan (quattro) tra i difensori in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei.

• Primo gol di Daniel Boloca in Serie A alla nona presenza nel massimo campionato.

• Solo la rete di Rodrigo Palacio dopo 1:24 il 28 ottobre 2018 è stata più rapida di quella di Joshua Zirkzee (dopo 2:58) nelle sfide tra Bologna e Sassuolo in Serie A.

• Joshua Zirkzee ha segnato tre gol in 10 partite in questo campionato, già uno in più di quelli realizzati in 19 gare nell'intera scorsa stagione di Serie A (due).

• Per la prima volta in Serie A Joshua Zirkzee ha segnato in due trasferte di fila (gol in precedenza contro l'Inter lo scorso 7 ottobre).

• ll gol di Joshua Zirkzee dopo 2:58 è la rete più veloce subita dal Sassuolo in Serie A a partire da quella di Destiny Udogie dell'Udinese dopo 25 secondi lo scorso 12 febbraio.

• Il Sassuolo ha pareggiato due delle ultime tre partite di campionato (1P), tante quante nelle precedenti 17 (5V, 2N, 10P).