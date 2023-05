Serie A, Sampdoria-Empoli 1-1: Piccoli segna al 93' regala la salvezza a Zanetti

SAMPDORIA-EMPOLI 1-1

I blucerchiati, irrimediabilmente retrocessi, passano con Zanoli al 34', ma il classe 2001 pareggia nel recupero

© Getty Images La trentacinquesima giornata di Serie A si chiude con il pareggio per 1-1 tra la Sampdoria già irrimediabilmente retrocessa e l'Empoli: un punto che vale l'aritmetica salvezza per la formazione di Zanetti. A Marassi, a sbloccare il match è Zanoli, che al 34' batte Vicario con una conclusione sporca ma efficace su assist di Quagliarella. Proprio al 93', però, Piccoli si gira in area e segna una rete fondamentale per i toscani.

LA PARTITA

La trentacinquesima giornata di Serie A si chiude con l'1-1 tra Sampdoria ed Empoli: punto preziosissimo per i toscani, matematicamente salvi. La formazione blucerchiata gioca la prima partita in casa dopo la matematica retrocessione, ma dimostra di voler comunque onorare fino alla fine il suo campionato. Come per tutto l'anno, però, i liguri si fanno beffare proprio nel finale. I protagonisti nel primo tempo sono soprattutto Zanoli per i padroni di casa e Marin per i toscani: il primo sbaglia una facile occasione da pochi passi, poi al 34' approfitta al meglio del cross di Quagliarella e, con una conclusione sporca e deviata, beffa Vicario. Il secondo, invece, sullo 0-0 conclude dalla distanza mettendo alla prova i riflessi di Ravaglia che risponde. Zanetti, poco prima della rete subita, è invece costretto a togliere per infortunio Walukiewicz: al suo posto Ismajli.

Nella ripresa, il tecnico degli ospiti si sbilancia e inserisce Destro e Pjaca per Henderson e Baldanzi, ma la svolta del match arriva proprio con gli ingressi all'85' di Akpa Akpro e Piccoli. Il primo propizia l'azione del pareggio, il secondo la finalizza al 93' con una bella girata in area di destro che beffa proprio sul più bello Ravaglia. Per l'ennesima volta, sfuma nel finale la vittoria della Sampdoria: una sintesi purtroppo perfetta del campionato dei blucerchiati. La rete nel recupero vale invece tantissimo per l'Empoli: questo punto vale la salvezza matematica per la formazione di Zanetti, che potrà concentrarsi nelle ultime tre giornate sul continuare il processo di maturazione.

LE PAGELLE

Zanoli 6,5 - Vero che segna il gol che sembra decidere il match, ma prima ne sbaglia uno che poteva valere anche il doppio vantaggio.

Quagliarella 6,5 - In veste di assistman e ispirato nelle conclusioni, conferma di essere uno che non molla mai, neanche a campionato ormai finito.

Marin 6 - Il più pericoloso nel primo tempo: il suo tiro dalla distanza impegna Ravaglia.

Piccoli 7 - La sua girata vale non solo il suo primo gol in campionato, ma un punto preziosissimo per i toscani, certi della salvezza.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-EMPOLI 1-1

Sampdoria (3-4-1-2): Ravaglia 6; Amione 5 (36' st Murru 6), Nuytinck 5,5, Günter 6; Zanoli 6,5, Winks 5,5, Rincon 6, Augello 6; Djuricic 5,5; Quagliarella 6,5 (21' st Lammers 6), Gabbiadini 6. A disp.: Turk, Tantalocchi, Oikonomou, Murillo, Segovia, Ilkhan, Malagrida, Paoletti, Cuisance, De Luca, Jesé. All.: Stankovic 5,5

Empoli (4-3-1-2): Vicario 6; Ebuehi 6, Walukiewicz 5,5 (32' Ismajli 6), Luperto 5,5, Parisi 5,5; Grassi 6 (40' st Akpa Akpro 6,5), Marin 6, Henderson 5,5 (11' st Destro 6); Baldanzi 6 (11' st Pjaca 6); Caputo 5,5, Cambiaghi 6 (40' st Piccoli 7). A disp.: Perisan, Ujkani, Cacace, Tonelli, Fazzini, Bandinelli, Haas, Vignato. All.: Zanetti 6

Arbitro: Feliciani

Marcatori: 34' Zanoli (S), 48' st Piccoli (E)

Ammoniti: Amione (S), Grassi (E), Djuricic (S), Pjaca (E), Cambiaghi (E), Gabbiadini (S), Parisi (E)

Note: recupero 2'+4'

LE STATISTICHE

• La Sampdoria ha il peggior rendimento casalingo di questo campionato, con nove punti conquistati in 18 gare, frutto di un successo, sei pareggi e 11 sconfitte; da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (dal 2004/05), solo quattro formazioni hanno vinto al massimo una delle prime 18 partite stagionali in casa, il Treviso 2005/06, il Pescara 2016/17, il Chievo 2018/19 e il Frosinone 2018/19.

• L’Empoli non ha vinto nelle ultime otto trasferte di campionato (3N,5P): l’ultima vittoria dei toscani fuori casa in Serie A risale al 23 gennaio scorso (1-0 v Inter).

• La Sampdoria è la squadra che ha subito più reti nei minuti di recupero (otto).

• Roberto Piccoli ha segnato cinque dei suoi sette gol in Serie A entrando a gara in corso, tra cui tutti i tre più recenti.

• Con l’assist odierno Fabio Quagliarella ha preso parte a sei gol nelle ultime cinque partite contro l’Empoli in Serie A (quattro reti e due passaggi vincenti).

• Tra i difensori nati dal 2000 in avanti, solo Destiny Udogie (sette, 3+4) e Josh Doig (cinque, 2+3) hanno partecipato attivamente a più gol di Alessandro Zanoli in questo campionato (tre, 2+1).

• Tra i difensori nati dal 1995 in avanti, solo Carlos Augusto (cinque) e Mërgim Vojvoda (cinque) hanno servito più assist di Tyronne Ebuehi (quattro) in questa Serie A.

• Bram Nuytinck ha raggiunto le 150 presenze in Serie A – 17 delle quali coi blucerchiati a partire da gennaio 2023, tutte da titolare.

• Francesco Caputo taglia oggi il traguardo delle 100 presenze in tutte le competizioni con la maglia dell’Empoli.

• 50ª partita in Serie A per Sebastian Walukiewicz: per il difensore polacco 10 presenze con i toscani in questo campionato dopo che le prime 40 erano tutte arrivate col Cagliari tra il 2020 e il 2022.