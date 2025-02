Serie A, Roma-Monza 4-0: a segno Saelemaekers, Shomurodov, Angelino e Cristante

LE STATISTICHE

Nel 2025 solo due squadre hanno ottenuto almeno 20 punti nei cinque maggiori campionati europei: la Roma (20) e il Bayern Monaco (22).

La Roma è rimasta imbattuta per 10 gare di fila in Serie A (7V, 3N) per la prima volta dal periodo gennaio e aprile 2022 (12, con José Mourinho).

Alessandro Nesta è il 135° allenatore differente affrontato da Claudio Ranieri in Serie A. Solo due tecnici hanno incontrato più coach nel massimo campionato italiano a girone unico: Nereo Rocco (171) e Carlo Mazzone (149) – a quota 135 anche Fulvio Bernardini.

Eldor Shomurodov ha sia segnato che fornito un assist in una partita di Serie A per la seconda volta (la prima il 7 novembre 2021 contro il Venezia).

Nel 2025 solo il Bayern Monaco (sette) ha vinto più partite della Roma (sei come Nizza e PSG) nei cinque maggiori campionati europei.

Il Monza ha perso 16 partite in questa Serie A: record negativo per i brianzoli in una singola stagione nella massima serie.

Alexis Saelemaekers ha realizzato cinque gol in questa Serie A, suo primato personale in una singola stagione nella massima serie.

La Roma ha vinto tre partite consecutive con annesso clean sheet in Serie A per la prima volta da aprile 2023 (tre).

Matías Soulé ha contribuito ad un gol per due gare di fila in Serie A per la prima volta da dicembre 2023-gennaio 2024 (vs Lazio e Monza).

Nel mese di febbraio, solo Jubal (quattro) ha segnato più gol di Angeliño tra i difensori nei cinque maggiori campionati europei (due al pari di Clauss, Hakimi e Sildillia).

100ª vittoria in Serie A con la maglia della Roma per Bryan Cristante. Nelle ultime due stagioni nella massima serie nessun centrocampista ha realizzato più reti di testa rispetto al giallorosso (tre come Houssem Aouar e Frank Anguissa).

Solo l’Atalanta (nove) ha segnato più gol da fuori area della Roma (sette) in questa Serie A.

Il Monza è una delle due squadre, insieme al Milan, contro cui Matías Soulé (1G+1A) vanta almeno un gol e almeno un assist in Serie A.

La Roma (2N, 4P) è una delle tre squadre che il Monza ha incontrato più volte in Serie A senza mai vincere (sei, come Lazio e Lecce).

50ª presenza per Andrea Carboni in tutte le competizioni con la maglia del Monza.