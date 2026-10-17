Serie A, Roma-Genoa 2-0: Castro non fa rimpiangere Malen

La Roma torna alla vittoria nell’anticipo del sabato sera della 7ª giornata di Serie A. I giallorossi battono 2-0 il Genoa del grande ex Daniele De Rossi all’Olimpico, grazie a un favoloso gol di Castro e alla prima rete in A di Lulli. Costretto a fare a meno dello squalificato Malen e degli infortunati Dybala e Koné, Gasperini deve costruire un undici titolare diverso dal solito, in cui il primo a rendersi pericoloso è Balerdi, che colpisce la traversa di testa alla mezz’ora, sul corner ben calciato da Pisilli. Passano pochi secondi e Mora testa i riflessi di Bijlow, con Castro che non riesce poi a ribadire in rete: l’argentino era però in fuorigioco. Dalla parte opposta è invece Osmajic a lisciare la conclusione (bravo Rensch in chiusura), con El Shaarawy che si deve arrendere alla respinta della traversa al 33’.