Serie A, Roma-Genoa 2-0: Castro non fa rimpiangere Malen

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La Roma torna alla vittoria nell’anticipo del sabato sera della 7ª giornata di Serie A. I giallorossi battono 2-0 il Genoa del grande ex Daniele De Rossi all’Olimpico, grazie a un favoloso gol di Castro e alla prima rete in A di Lulli. Costretto a fare a meno dello squalificato Malen e degli infortunati Dybala e Koné, Gasperini deve costruire un undici titolare diverso dal solito, in cui il primo a rendersi pericoloso è Balerdi, che colpisce la traversa di testa alla mezz’ora, sul corner ben calciato da Pisilli. Passano pochi secondi e Mora testa i riflessi di Bijlow, con Castro che non riesce poi a ribadire in rete: l’argentino era però in fuorigioco. Dalla parte opposta è invece Osmajic a lisciare la conclusione (bravo Rensch in chiusura), con El Shaarawy che si deve arrendere alla respinta della traversa al 33’.
A sbloccare il risultato al 50’ ci pensa allora Castro, con un colpo di genio: l’ex Bologna accarezza il pallone in mezzo a quattro giocatori del Genoa e poi si inventa uno scavino spettacolare da centro area, spiazzando tutti. Il pubblico dell’Olimpico tributa invece una standing ovation a El Shaarawy al momento dell’uscita dal campo dell’ex di giornata (sua lo scorso anno la rete che ha sancito di fatto il ritorno della Roma in Champions League), prima del raddoppio giallorosso con Lulli: il classe 2007 timbra il suo primo gol in Serie A, dopo una bella iniziativa di Soulé. Osmajic sporca quindi i guantoni di Gollini, mentre all’83’ arriva il debutto genoano e nel massimo campionato italiano di Robinho Jr, figlio d’arte del fuoriclasse brasiliano Campione d’Italia con il Milan nel 2011. A esordire nella Lupa è invece Di Nunzio nel finale, con il triplice fischio che ufficializza il 2-0. Dopo i pareggi contro Inter e Como in campionato e il crollo negli ultimi minuti contro il Real Madrid in Champions League, la Roma ritrova dunque il successo: ora sono 17 i punti in classifica per Gasperini (-2 dall’Inter capolista), mentre a 4 resta De Rossi.
LE PAGELLE DI ROMA-GENOA
IL TABELLINO
ROMA-GENOA 2-0
Roma (3-4-2-1): Gollini; Balerdi, Ndicka, Koulierakis (63’ Pellegrini); Lulli (78’ Wesley), de Roon, Pisilli (88’ Di Nunzio), Rensch (88’ Ghilardi); Soulé, Mora (63’ Hermoso); Castro. A disposizione: Vasquez, De Marzi, Molina, Mancini, Arena, Camara, Paratici, Ghilardi. Allenatore: Gasperini
Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Wiafe, Frendrup (83’ Amorim), Puczka; Messias (83’ Robinho Jr), El Shaarawy (65’ Vitinha); Osmajic. A disposizione: Sommariva, Stolz, Mitaj, Baldanzi, Klisys, Drameh, Sabelli, Messias, Traoré, Otoa. Allenatore: De Rossi
Arbitro: Abisso
Marcatori: 50’ Castro, 68’ Lulli
Ammoniti: Soulé (R), Vasquez (G), Ostigard (G), Pisilli (R), Ellertsson (G)
LE STATISTICHE
La Roma (5V, 2N) ha conquistato almeno 17 punti dopo le prime sette gare stagionali di Serie A per la prima volta dal 2014/15 (18 in quel caso).
A partire dagli anni 2000, Emanuele Lulli (19 anni e 61 giorni) è il terzo calciatore italiano più giovane ad andare in rete con la maglia della Roma in Serie A dopo Alessio Romagnoli (18 anni e 50 giorni, il 3 marzo 2013 contro il Genoa) e Stefano Okaka (17 anni e 39 giorni, il 17 settembre 2006 contro il Siena).
Solo Simone Lontani (classe 2008) è più giovane di Emanuele Lulli (17 agosto 2007) tra i calciatori andati a segno in questa Serie A.
Il Genoa è la squadra che la Roma ha affrontato più volte in casa senza perdere in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): 20 (18V, 2N)
Nell’era dei tre punti a vittoria, solo contro Fiorentina (24), Udinese (21) e Parma (19) la Roma ha vinto più gare casalinghe che contro il Genoa (18, come contro il Cagliari) in Serie A.
Il Genoa ha perso tutte le prime tre gare esterne di un torneo di Serie A per la terza volta nell'era dei tre punti a vittoria, nel 2008/09 e nel 2015/16 i due precedenti.
Considerando anche il finale della scorsa Serie A, il Genoa ha perso quattro gare esterne di fila nel massimo campionato per la prima volta dal periodo tra ottobre e dicembre 2023 (quattro con Alberto Gilardino alla guida).
Santiago Castro è il primo calciatore a trovare la rete nella sua prima presenza da titolare con la Roma in Serie A da Donyell Malen contro il Torino lo scorso 18 gennaio.
Gian Piero Gasperini è il quinto allenatore a tagliare il traguardo delle 300 vittorie in Serie A, prima di lui infatti ci sono riusciti solamente Giovanni Trapattoni (352), Massimiliano Allegri (325), Luciano Spalletti (306) e Nereo Rocco (302).
La Roma ha schierato oggi contro il Genoa un XI titolare con un’età media di 24 anni e 362 giorni, il suo più giovane in un match di Serie A da quello contro il Crotone del 9 maggio 2021 (24 anni e 359 giorni).