PAGELLE ROMA-GENOA

Le pagelle di Roma-Genoa: Lulli, serata da ricordare, El Shaarawy si ferma sulla traversa

Il classe 2007 guadagna il corner dell'1-0 e firma il raddoppio. L'ex spaventa la Curva Sud

di Matteo Dotto
17 Ott 2026 - 23:43
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ROMA

GOLLINI 6 - Poco impegnato, svolge bene l'ordinaria amministrazione.

BALERDI 6.5 - Riscatta la brutta prestazione con il Real con una prova rocciosa e ordinata.

NDICKA 7 - Si rivede il solito centrale solido e ordinato. Mette la museruola a Osmajic e tiene alta la difesa.

KOULIERAKIS 6 - Si è ripreso dopo la brutta prestazione con il Real. Gioca pulito, sbaglia poco e fa cose facili (dal 62' HERMOSO 6 - Tiene la posizione per una mezz'ora senza sbavature).

LULLI 7 - Primo gol in Serie A per il classe 2007, bravo anche a conquistare il corner da cui nasce l'1-0 di Castro. Standing ovation dell'Olimpico tutta meritata (dal 77' WESLEY SV)

DE ROON 5.5 - Meno decisivo che in altre occasioni, grinta ed esperienza non gli fanno difetto ma stavolta si vede poco.

PISILLI 5.5 - Tanti errori e un cartellino giallo su Messias. Sa fare di meglio (dall'88' DI NUNZIO SV).

RENSCH 6 - Prova dignitosa sull'out di sinistra anche se in copertura non ha dovuto faticare troppo. Strappa un giallo a Ellertsson (dall'88' GHILARDI SV).

SOULE 6.5 - Meno brillante rispetto alla gara con il Real: batte comunque il corner da cui arriva il gol di Castro e provoca con un suo tiro deviato il raddoppio di Lulli.

MORA 6 - Gli tocca sostituire Dybala e non è facile. Tanta corsa, qualche guizzo, un colpo di testa pericoloso ma niente di trascendentale (dal 62' PELLEGRINI 6 - Entra nell'azione del raddoppio, sta prendendo ritmo e tornando quello di un tempo).

CASTRO 7 - Gol, il primo in giallorosso, molto bello: una magia che sblocca una partita rognosa. Prima e dopo, però, poca roba. 

Allenatore GASPERINI 7 - Senza cinque titolari la sua Roma non brilla nel primo tempo ma nella ripresa chiude la partita senza affanni.

GENOA

BIJLOW 6 - Bravo con i piedi, tra i pali fa il suo ma poco può sulla magia di Castro e sul tiro di Lulli.

MARCANDALLI 5.5 - Tiene bene sulla destra, fa sentire il fisico tranne quando Mora (venti centimetri più basso) gira di testa dalla sua parte.

OSTIGARD 5 - Il meno in palla dei tre centrali. Involontario assist per il raddoppio di Lulli.

VASQUEZ 5.5 - Non ha colpe specifiche sui gol, conbatte come sempre ma non convince. 

ELLERTSSON 5 - Non corre, passeggia. Ed è lento anche quando ha la palla tra i piedi.

WIAFE 5.5 - Debutto dal primo minuto per il classe 2007. Ha personalità e buona tecnica, sbaglia però troppo.

FRENDRUP 5 - Tanti errori, non è la diga di centrocampo che conosciamo (dall'84' AMORIM SV)

PUCZKA 5 - Ha un bel mancino e batte bene corner e punizioni. Ma la sufficienza con cui regala a Lulli il corner da cui nasce l'1-0 non gli vale... la sufficienza.

MESSIAS 6 - Al piccolo trotto, dispensa qualche buona idea, prende un giallo a Pisilli ed esce stremato (dall82' ROBINHO JR SV)

EL SHAARAWY 6 - Primo tempo vivace, è il genoano più pericoloso e lo dimostra con la traversa che spaventa i suoi ex tifosi della Curva Sud (dal 64' VITINHA 5 - Combina poco o niente, come al solito...)

OSMAJIC 5 - Non ha occasioni, lotta ma la retroguardia romanista non gli lascia neanche le briciole.

Allenatore DE ROSSI 5.5 - Bene nel primo tempo, poi nella ripresa il maggior tasso tecnico della Roma ha la meglio.

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