Serie A, Parma-Udinese 2-3: super rimonta e primo posto per i friulani

PARMA-UDINESE 2-3

I bianconeri, sotto 2-0 a fine primo tempo, rimontano grazie a Thauvin (doppietta) e Lucca

© Getty Images Sorpresa dopo quattro giornate di Serie A: in vetta c'è l'Udinese, che trova una strepitosa rimonta in casa del Parma e vince 3-2. Al Tardini, i crociati sbloccano subito con Delprato (2') e raddoppiano con Bonny (43'). Nella ripresa, però, la formazione di Runjaic ribalta tutto grazie al gol di Lucca (49') e alla doppietta di Thauvin (68' e 77'), sfruttando anche l'inferiorità numerica dei padroni di casa per l'espulsione, al 73', di Keita.

LA PARTITA

L'Udinese continua a sognare: dopo quattro giornate, è la capolista solitaria della Serie A grazie al 3-2 del Tardini sul Parma. Eppure, se si guarda solo al primo tempo, l'avvio dei crociati è perfetto: calcio d'angolo battuto velocemente, Mihaila scambia con Man e mette dentro per Delprato, che lasciato colpevolmente solo gira al volo sul primo palo battendo Okoye dopo appena due minuti. I friulani provano a reagire con Thauvin, che però conclude senza impensierire Chichizola, in porta al posto dello squalificato Suzuki. Gli ospiti ci provano anche al 19' e ancora con il francese, che prova la conclusione spettacolare senza però trovare lo specchio. Al 32', la più grande occasione per i bianconeri, perché Coulibaly rischia l'autogol ma Chichizola salva sul legno. E come una beffa, ecco il 2-0: Man serve Bonny che si gira in area e di punta trova il raddoppio.

Il 2-0 obbliga Runjaic a cambiare qualcosa: nella ripresa entrano Ekkelenkamp e Kabasele per Payero e l'ammonito Gianetti. Secondo tempo iniziato da 4 minuti ed ecco il 2-1: cross di Kamara e colpo di testa di Lucca, che schiaccia e rimette tutto in discussione. Al 54', Pecchia pesca dalla panchina, ma lo fa male, perché entra Keita che si fa subito ammonire. A metà secondo tempo ecco invece il 2-2: lo segna Thauvin ribadendo sulla linea il colpo di testa di Davis. Al 73', Keita completa la sua partita horror facendosi espellere. E l'Udinese ne approfitta subito, perché al 77' arriva il momento del 3-2: inizialmente annullato, il gol di Thauvin vale la doppietta del francese e la vetta della classifica all'Udinese. Friulani a quota 10: Runjaic guarda tutti dall'alto verso il basso. Va ancora ko invece il Parma, che si fa rimontare come contro Conte e compagni e resta a quota 4.

LE PAGELLE

Man 6,5 - Dai suoi piedi passano tutte le azioni pericolose: il corner dell'1-0 ed è suo l'assist del raddoppio.

Keita 4,5 - Entra e ribalta la partita, ma nel modo sbagliato: due gialli in dieci minuti condannano il Parma.

Lucca 7 - Suo il colpo di testa che riapre il match. Sempre più continuo dal punto di vista offensivo.

Thauvin 7,5 - Due gol di rapina, il primo sul compagno e il secondo di ribattuta: avvio strepitoso per il capitano dei bianconeri.

Davis 7 - Decisivo in appena mezz'ora: il suo fisico è decisivo sulle palle alte e, non a caso, le sue due sponde valgono il 3-2.

IL TABELLINO

PARMA-UDINESE 2-3

Parma (4-2-3-1): Chichizola 6; Delprato 6,5, Balogh 5,5 (43' st Hainaut sv), Circati 5, Coulibaly 5,5; Sohm 6 (25' st Hernani 5,5), Bernabé 6; Man 6,5 (25' st Almqvist 5,5), Mihaila 6,5 (43' st Camara sv), Cancellieri 5,5 (10' st Keita 4,5); Bonny 7. A disp.: Corvi, Moretta, Osorio, Valenti, Leoni, Di Chiara, Anas. All.: Pecchia 5

Udinese (3-5-2): Okoye 6; Kristensen 6, Bijol 5,5, Giannetti 5 (1' st Kabasele 6); Ehizibue 6, Lovric 5,5 (21' st Zarraga 6), Karlstrom 5,5, Payero 5,5 (1' st Ekkelenkamp 6,5), Kamara 6,5; Thauvin 7,5 (40' st Brenner sv), Lucca 7 (21' st Davis 7). A disp.: Sava, Padelli, Abankwah, Ebosse, Zemura, Touré, Atta, Modesto, Bravo, Pizarro. All.: Runjaic 7,5

Arbitro: Abisso

Marcatori: 2' Delprato (P), 43' Bonny (P), 4' st Lucca (U), 23' st e 32' st Thauvin (U)

Ammoniti: Giannetti (U), Keita (P), Ehizibue (U), Davis (U)

Espulsi: al 28' st Keita (P) per somma di ammonizioni



LE STATISTICHE DI PARMA-UDINESE

L'Udinese occupa la prima posizione in solitaria alla fine di un turno di Serie A per la prima volta dalla 7a gara del 2011/12: 15 punti in quel caso.

Florian Thauvin è tornato a realizzare una marcatura multipla nei cinque principali campionati europei per la prima volta dal 18 maggio 2019 (doppietta con la maglia del Marsiglia contro il Tolosa in Ligue 1).

L’Udinese ha vinto una partita in cui era in svantaggio di due gol in Serie A per la prima volta dall’ottobre 2012 (vs Roma).

Tra gli attaccanti che hanno segnato più di un gol in questa stagione nei cinque principali campionati europei, solamente Lamine Yamal (luglio 2007), Jamie Gittens (agosto 2004) e Jhon Duran (dicembre 2003) sono più giovani di Ange-Yoan Bonny (ottobre 2003).

Lorenzo Lucca è il primo giocatore italiano nato negli anni 2000 ad aver segnato 10 gol dall’inizio dello scorso massimo campionato.

Cinque degli ultimi sette gol segnati in Serie A da Lorenzo Lucca sono arrivati di testa, compresi gli ultimi tre consecutivi - dall'inizio dello scorso campionato solamente Duvan Zapata (nove), Milan Djuric e Olivier Giroud (sei a testa) hanno segnato più reti con questo fondamentale rispetto all'attaccante dell'Udinese (cinque, appunto).

Il Parma ha perso una partita in cui era in vantaggio di due gol in Serie A per la prima volta dall’aprile 2021 (3-4 vs Cagliari).

Solo il Milan (cinque) ha segnato più gol del Parma (quattro, al pari dell'Inter) nei primi 30 minuti di gioco in questo campionato.

Ange-Yoan Bonny ha segnato in due presenze di fila per la prima volta tra Serie A e Serie B.

Primo gol in Serie A per Enrico Delprato, primo difensore del Parma a trovare il gol in Serie A da Bruno Alves contro il Sassuolo nel maggio 2021.

Il Parma è assieme alla Juventus una delle uniche due squadre che non hanno ancora subito un gol nel primo tempo nel campionato di Serie A in corso.

L’Udinese ha subito almeno un gol nel primo tempo in ciascuno degli ultimi quattro confronti esterni con il Parma in Serie A, tante volte quante nelle precedenti 12 sfide contro i ducali al Tardini nel torneo.