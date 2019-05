Serie A, niente squalifica alla curva dell'Inter: gli squalificati sono 7

14/05/2019

Per Inter-Empoli, gara dell'ultima giornata che potrebbe essere decisiva per il destino europeo dei nerazzurri e per la salvezza dei toscani, la Curva Nord ci sarà. Dopo la segnalazione della Procura Figc per i cori anti Napoli cantati dai tifosi nerazzurri durante la sfida col Chievo si credeva che il settore di San Siro dedicato ai tifosi interisti più caldi sarebbe stato chiuso, ma così non è stato. Il Giudice Sportivo ha infatti punito il club con un'ammenda di 10 mila euro "per avere i suoi sostenitori indirizzato un fascio di luce laser in direzione del portiere avversario", ma non ha inflitto alcuna sanzione per i cori discriminatori perché la relazione non è arrivata al Giudice Sportivo entro il termine stabilito dal regolamento (le ore 14 di martedì).