Serie A: Napoli-Lazio 2-1, Ancelotti a -6 dalla Juve

20/01/2019 di ANDREA GHISLANDI

LA PARTITA

Gol, pali ed emozioni a non finire nella notte del San Paolo. I ragazzi di Ancelotti hanno il grande merito di tenere vivo (almeno sulla carta) il campionato e, seppur con parecchie defezioni importanti (le squalifiche di Insigne, Koulibaly e Allan, linfortunio di Hamsik), allungano anche sull'Inter, fermata sul pareggio dal Sassuolo sabato sera. La copertina se la merita Fabian Ruiz, autore di una prestazione monumentale in mezzo al campo: lo spagnolo ex Betis è sempre stato nel vivo del gioco, unendo grande tecnica e bravura anche nei contrasti. Un centrocampista davvero moderno, che Ancelotti ha avuto il merito di saper valorizzare al massimo. Il Napoli gioca meglio nel primo tempo e nel giro di tre minuti la indirizza con Callejon, al primo centro stagionale, e Milik, ormai definitivamente ritrovato. Due gol e due pali (entrambi del polacco) testimoniano la supremazia sui capitolini, partiti bene ma presto in balia dei padroni di casa.



La Lazio ha il merito di non darsi per vinta e Inzaghi azzecca la mossa nell'intervallo: dentro Correa per lo spento Lukaku. L'ex Siviglia accende la squadra e il Napoli va un po' in sofferenza. I legni tengono in vita gli ospiti (altri due colpiti da Fabian Ruiz e Callejon), Immobile riaccende la speranza che viene spenta in soli 5', quando Rocchi estrae il secondo giallo per Acerbi. Una decisione che fa infuriare Inzaghi, che si lamenta (a ragione) sia per il primo cartellino (fallo su Mertens da cui nasce la punizione del 2-0) che per il secondo (intervento su Callejon dopo un errore in uscita di Milinkovic-Savic). In 10 i biancocelesti non si danno per vinti, ma Meret non corre altri seri pericoli. Oltre al danno la beffa, visto che Acerbi salterà la sfida con la Juve così come Luiz Felipe, uscito poco prima della mezzora in lacrime per un problema muscolare. Una domenica davvero da dimenticare, perché il mancato controsorpasso alla Roma significa essere fuori dalla zona Champions League.