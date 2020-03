Serie A, l'Inter scrive alla Lega: "Giocare prima la partita con la Sampdoria"

LA LETTERA

Nuovo capitolo del duro scontro tra Inter e Lega Serie A riguardante il recupero delle partite rimandate per l'emergenza Coronavirus. Il club nerazzurro, tramite l'amministratore delegato Giuseppe Marotta, ha infatti inviato una lettera alla Lega in cui la proposta di modifica del calendario (con lo slittamento del prossimo turno e la disputa di Juventus-Inter lunedì 9 marzo) viene definita "neppure valutabile, in quanto non completa". L'Inter infatti pretende che si giochi prima la partita con la Sampdoria, già rinviata due settimane fa.

Delle due partite da recuperare, dunque, l'Inter chiede che si giochi prima quella con la Sampdoria, che era prevista il 23 febbraio, e poi quella contro la Juventus, che non si è disputata il primo marzo, e non viceversa come propone la Lega Serie A. Nel dettaglio, Marotta chiede che "nel prossimo weekend si giochi il turno di campionato come previsto dal sorteggio" e che, nel caso in cui il presidente Paolo Dal Pino "ritenesse di dover far slittare tale turno di campionato per consentire il recupero di gare già rinviate, che si proceda al recupero delle gare rinviate per prime in ordine di tempo".

Secondo il club nerazzurro quest'ultima è "l'unica ipotesi legittima ai sensi delle norme di Lega e Federazione che governano l'ordinamento sportivo".

Infine, una dura chiosa: "L'Inter si riserva ogni azione e/o iniziativa qualora fossero prese decisioni in violazione delle norme regolamentari sportive e federali ovvero tali da determinare un danno in capo alla societa' e/o alla salute dei propri dipendenti e tesserati".

La lettera è stata inviata anche alle altre 19 società di Serie A, alle quali viene chiesto di esprimere la propria opinione "anche a tutela di un principio che dovrebbe evidentemente valere per tutti".