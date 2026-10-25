LE PAGELLE

Lecce-Juventus, le pagelle: Douglas Luiz un gigante, Kolo Muani ancora non ci siamo

Il 3-5-2 premia Spalletti, ma la coppia offensiva continua a deludere: meglio comunque Woltemade del numero 9 francese. Il brasiliano sale in cattedra: assist, gol e tanta personalità. Vicario, gioco di piede da perfezionare

di Matteo Dotto
25 Ott 2026 - 20:20
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JUVENTUS

VICARIO 5.5 - Normale amministrazione, visto che il Lecce praticamente non crea pericoli. Ma regala due brividi, uno per tempo, per giocate di piede sballate. 

GATTI 7 - Attento, concentrato e persin corretto. Dalle sue parti non si passa, bella una chiusura in scivolata su tiro di Maleh.

BREMER 6 - Archiviate le polemiche della settimana scorsa, registra bene la difesa anche se l'attacco salentino è povero povero.

LUCUMI 6 - Fa il suo. Disciplinato, tiene sempre la posizione e non stona quando si proietta in avanti.

KALULU 6.5 - Fisicamente sta bene, si vede e si sente. Ara la sua fascia di competenza, appoggia la manovra ed è attento in copertura.

DOUGLAS LUIZ 8 - La miglior partita del brasiliano nella fin qui non esaltante carriera in bianconero. Comincia con qualche errore di misura di troppo ma poi aggiusta il piede: bella l'intuizione per l'1-0 di McKennie, poi scocca il destro velenoso che sorprende Falcone per il raddoppio. E comunque dimostra sempre grande personalità (dall'82' SARR SV)  

KOOPMEINERS 5 - Solita prestazione "trasparente". Se non fosse per qualche corner mancino battuto discretamente non ci saremmo resi conto della sua presenza...

CAMBIASO 5.5 - Un paio di cross sconclusionati, tanto lavoro di sacrificio ma senza apprezzabili risultati. Bella e importante una chiusura difensiva nel primo tempo (dal 68' CABAL 6 - Entra in campo con il piglio giusto e si rende anche pericoloso).  

McKENNIE 6 - Un voto in più per il gol, arrivato comunque con un tiro "sporco" dopo l'illuminante invito di Douglas Luiz. Prima e dopo non mostra nulla di buono (dal 90' ALAJBEGOVIC SV)

WOLTEMADE 5.5 - Si sbatte, cerca di proteggere palla (e non sempre ci riesce). Meglio di sicuro del suo partner d'attacco. Questa volta rimane a secco, per fortuna che un fuorigioco azzera il possibile gol mangiato del 3-0 con una conclusione alta

KOLO MUANI 4.5 - Un'infinità di palloni persi, tutti i dribbling a vantaggio degli avversari diretti. Corre, questo sì. Ma senza costrutto. Sull'1-0, pescato da Douglas Luiz, stoppa bene la palla ma tira male (dal 68' BOGA 5 - Il suo ingresso non migliora la manovra bianconera, si becca anche qualche cazziatone da Spalletti).

Allenatore SPALLETTI 6 - Una Juve non trascendentale ma pratica. Fino al gol dell'1-0, quindi nella prima mezz'ora, non crea neppure un'occasione. Importante aver chiuso senza prendere gol.

LECCE

FALCONE 5; DANILO VEIGA 5.5, GASPAR 4, TIAGO GABRIEL 5 (dal 60' NDABA 5), GALLO 5.5; KABA 5 (dal 46' SIEBERT 6), NGOM 5, MALEH 5; N'DRI 6 (dall'82 STULIC SV), GEUBBELS 4 (dal 71' ESTEBAN SV), FATAH 5 (dal 46' MONTEIRO 5). Allenatore DI FRANCESCO 5.5

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