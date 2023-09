Serie A, Lecce-Genoa 1-0: Oudin firma il miglior avvio di sempre dei salentini

LECCE-GENOA 1-0

L'espulsione di Aaron Martin agevola la partita dei giallorossi. Krstovic non riesce a segnare e ci pensa il francese: 11 punti in cinque turni per D'Aversa, che fa sognare il Via del Mare

Serie A, Lecce-Genoa: le foto della partita

































1 di 18 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 18 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Continua a brillare la stella del Lecce, autentica rivelazione delle prime cinque giornate della Serie A. Nell'anticipo giocato al Via del Mare, i salentini sconfiggono 1-0 il Genoa e volano a 11 punti, portandosi momentaneamente al secondo posto e firmando (da imbattuti) il loro miglior avvio di sempre in Serie A. La rete decisiva porta la firma di Oudin (83'), mentre il Genoa si rammarica per il rosso ad Aaron Martin dopo 37 minuti.

LA PARTITA

Continua a sognare il Via del Mare, che assiste a un altro successo del Lecce e al miglior avvio di sempre del club in Serie A: contro il Genoa basta la rete di Oudin (83') per approfittare del rosso ad Aaron Martin e portarsi a 11 punti. Partono subito forte i salentini davanti al loro pubblico, nonostante le assenze dello squalificato Baschirotto e dell'infortunato Banda, sostituito da Strefezza. Il Grifone alza il baricentro nei minuti seguenti, ma rischia grosso al 21', quando Gallo ispira per Krstovic e il colpo di testa dell'ex montenegrino termina a lato di un soffio. Spingono i giallorossi con l'ex Dunajska Streda e Almqvist, che al 37' causa l'espulsione di Aaron Martin: doppio giallo per lo spagnolo e Genoa in dieci. Gilardino si tiene il cambio per l'intervallo, inserendo Vasquez e arretrando Gudmundsson sulla sinistra di un 4-4-1, ma i rossoblù continuano a rischiare: Krstovic sfiora due volte la rete, nel secondo dei casi con una sontuosa rovesciata, costruita con dei palleggi per aggiustarsi ed alzarsi la sfera. Il forcing del Lecce è totale e asfissiante, ma non porta al gol e D'Aversa osa: fuori Strefezza e Kaba, dentro Piccoli e Sansone per passare al 4-2-4 col doppio centravanti. La mossa funziona e porta alla rete decisiva, che arriva all'83': la firma Oudin con un gran tiro da fuori, sporcato dalla deviazione di Frendrup. Nel finale ai salentini basta controllare per far esplodere il Via del Mare, che sogna. Dopo le prime gare della 5a giornata il Lecce è infatti momentaneamente secondo in Serie A con 11 punti, alle spalle dell'Inter (12) e davanti alla Juventus (10). Si ferma a quota quattro, invece, il Genoa.

LE PAGELLE

Krstovic 6.5 - Gli manca solo il gol, nell'ennesima prestazione sontuosa dal suo arrivo in Serie A. Lo sfiora in tre occasioni, costruendosi anche una bellissima rovesciata con vari palleggi alla Ibra. Un'azione istrionica e d'autore.

Oudin 6.5 - D'Aversa l'ha trasformato in mezzala e il francese, subentrante di lusso, lo ripaga al meglio: tiro da fuori area, sporcato da Frendrup, ed ecco la rete della vittoria.

Vasquez 6 - Gilardino lo inserisce per aumentare l'intensità difensiva e il messicano lo ripaga, confermando le sue abilità da terzino (nonostante nasca centrale). Ottimo subentro il suo, riesce a contenere uno scatenato Almqvist.

Martin 5 - L'ex Mainz non riesce mai a prendere Almqvist e fa ricorso al fallo sistematico, non fermandosi neppure di fronte al giallo e ai richiami continui di Gilardino. Il rosso al 37' è inevitabile e lascia il Genoa in dieci.

IL TABELLINO

LECCE (4-3-3) - Falcone 6; Gendrey 6, Pongracic 6, Touba 6, Gallo 6 (15' st Dorgu 6.5); Kaba 6 (34' st Sansone 6), Ramadani 6.5, Rafia 5.5 (15' st Oudin 6.5); Strefezza 6 (34' st Piccoli 6), Krstovic 6.5 (42' st Blin sv), Almqvist 6.5. All. D'Aversa. A disposizione: Brancolini, Borbei, Venuti, Gonzalez, Berisha, Faticanti, Corfitzen, Burnete.

GENOA (4-4-2) - Martinez 6; De Winter 5.5 (1' st Vasquez 6), Bani 5.5, Dragusin 5.5, Martin 5; Sabelli 6 (44' st Malinovskyi sv), Badelj 5.5 (30' st Hefti 5.5), Strootman 5.5 (44' st Puscas sv), Frendrup 6; Gudmundsson 6, Retegui 5.5 (30' st Ekuban 5.5). All. Gilardino. A disposizione: Leali, Sommariva, Thorsby, Jagiello, Kutlu, Matturro, Haps.

Arbitro: Rapuano.

Marcatore: 38' st Oudin (L).

Ammoniti: De Winter (G), Almqvist (L).

Espulsi: Martin (G) al 37' per doppia ammonizione.

LE STATISTICHE DI OPTA

• Con 11 punti raccolti nelle prime cinque giornate di campionato (tre vittorie e due pareggi) questa è la miglior partenza del Lecce in Serie A.

• Il Lecce ha battuto in casa il Genoa nel massimo campionato 12311 giorni dopo la prima e unica volta – nella vittoria per 2-1 del 7 gennaio 1990.

• Era dal 2016/17 (cinque in quel caso) che il Genoa non subiva meno di nove reti (otto nella Serie A 23/24) nei primi cinque turni di massimo campionato.

• Per la prima volta nella sua storia il Lecce è rimasto imbattuto in tutte le prime cinque partite di Serie A (3V, 2N).

• A partire dallo scorso maggio, nessuno ha realizzato più reti dalla distanza di Remi Oudin (due) in Serie A.

• Il Genoa non ha subito gol nel primo tempo in quattro delle ultime cinque gare di Serie A – il doppio di quanto registrato nel periodo nell’ultima partecipazione nel massimo campionato (2021/22).

• Il Lecce è l’unica squadra in questa Serie A a non aver ancora subito gol nel secondo tempo.

• A partire dallo scorso aprile, solo Salernitana (nove) e Bologna (sette) hanno chiuso più volte in parità il primo tempo del Lecce (sei) in Serie A.

• Quella di Aarón Martín al 36’ è la più veloce espulsione per doppia ammonizione in Serie A da quella di Roger Ibañez nel derby contro la Lazio, il 19 marzo scorso.

• Silvan Hefti raggiunge oggi le 50 presenze con la maglia del Genoa in tutte le competizioni: lo svizzero è alla sua quarta presenza in questo campionato.