Serie A, Lecce-Bologna 2-2: Camarda riprende i rossoblù nel recupero

• Francesco Camarda (17 anni e 202 giorni) è il giocatore più giovane a segnare dal 90° minuto di gioco in Serie A a partire da Moise Kean (17 anni, 88 giorni) con la Juventus contro il Bologna il 27 maggio 2017.

• Francesco Camarda (17 anni e 202 giorni) ha superato il record di Valeri Bojinov (17 anni e 330 giorni l’11 gennaio 2004, contro il Bologna anche in quel caso) diventando il più giovane marcatore del Lecce in Serie A.

• Il Lecce è la squadra contro cui Riccardo Orsolini ha segnato più gol (sei) in Serie A.

• Riccardo Orsolini è tornato a segnare un gol in un primo tempo in Serie A dal 29 ottobre 2024 vs Cagliari, dopo che aveva realizzato le ultime 14 reti in campionato nei secondi tempi di gioco.

• Riccardo Orsolini ha trasformato il suo 15° rigore in Serie A; da quando ha realizzato il primo (16 gennaio 2021 vs Hellas Verona) nessun calciatore vanta una percentuale di realizzazione migliore (94% - 15/16) tra i giocatori che hanno calciato almeno cinque rigori in campionato nel periodo.

• A partire dalla scorsa stagione, nessuna squadra ha segnato più reti dal dischetto rispetto al Bologna (otto al pari di Inter e Roma) in Serie A.

• Il Bologna non ha vinto nessuna delle ultime sette trasferte (2N, 5P) in Serie A e non faceva registrare altrettante sfide fuori dalle mura amiche senza vittorie in campionato dal periodo agosto-dicembre 2023, sotto la guida di Thiago Motta.

• Il Lecce è diventata la seconda squadra – insieme alla Fiorentina – contro cui Jens Odgaard trova la via della rete in due sfide in Serie A, dopo il suo primo gol nel massimo torneo, l’11 febbraio 2024; il danese è tornato a timbrare il cartellino dopo otto partite senza segnare in campionato, ovvero dal 16 marzo scorso contro la Lazio.

• Emil Holm ha preso parte alla sua seconda rete nel 2025, dopo la rete contro l'Inter a San Siro, lo scorso 15 gennaio.

• Lassana Coulibaly ha segnato il suo secondo gol nel 2025 in Serie A, dopo l'unica rete realizzata nello scorso campionato per il definitivo 0-1 contro la Lazio, lo scorso 25 maggio. Inoltre, Coulibaly non trovava la via del gol in un match casalingo nel torneo da aprile 2023 quando vestiva la maglia della Salernitana (vs Sassuolo in quel caso).

