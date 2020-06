Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: una giornata a Gasperini

SERIE A

Il Giudice Sportivo ha squalificato per un turno Gian Piero Gasperini "per aver, al 27' del secondo tempo, contestato con veemenza l'operato del Var; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". Il tecnico di Grugliasco sarà dunque costretto ad assistere in tribuna a una delle partite più attese di questa ripartenza, quella tra la sua Atalanta e la Lazio di Simone Inzaghi, in programma mercoledì a Bergamo. Una giornata di squalifica anche per Fabio Borini del Verona e Luca Cigarini del Cagliari, entrambi espulsi nel corso della partita tra scaligeri e sardi.

Stando alle parole dello stesso Gasp nel dopo partita, l'allenatore nerazzurro non aveva gradito alcune delle decisioni del Var, in particolare quella di annullare il gol del 2-0 di Gomez a causa di un impercettibile tocco di mano di Gosens sul cross di Zapata.

Gli altri calciatori che non potranno scendere in campo per la 27esima giornata, squalificati per somma di ammonizioni, sono Ceppitelli del Cagliari, Marlon del Sassuolo e Pasalic dell'Atalanta. In diffida per la prossima giornata invece Rincon del Torino, Vieira e Thorsby della Sampdoria, Iacoponi del Parma e Peluso del Sassuolo.