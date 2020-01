Serie A, Lazio-Napoli 1-0: Immobile fa volare una Lazio da record

LAZIO-NAPOLI 1-0

Finisce 1-0 la sfida tra Lazio e Napoli, secondo anticipo della 19esima giornata di Serie A. Decimo successo consecutivo per gli uomini di Inzaghi, nuovo record per il club. A decidere le sorti del match è il solito Immobile, che all'82' approfitta di una clamorosa papera di Ospina per segnare a porta vuota. I biancocelesti mettono pressione a Juve e Inter, i partenopei sono sempre più lontani dalle posizioni europee. Lazio-Napoli 1-0, Immobile non si ferma più ansa

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa





ansa

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa

ansa Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

La Lazio festeggia i suoi 120 anni di storia con un traguardo storico: per la prima volta, infatti, i biancocelesti centrano dieci vittorie consecutive e lo fanno, manco a dirlo, grazie al solito Immobile, che fa esplodere l'Olimpico con l'ennesimo gol nel finale. Gattuso si mangia le mani, perché dopo un secondo tempo di alto livello è costretto ad incassare la seconda sconfitta consecutiva (la terza della sua gestione) a causa di una clamorosa papera di Ospina, sostituto dell'infortunato Meret. Con una partita ancora da recuperare, la Lazio resta pienamente in lotta con Inter e Juve per il vertice della Serie A, il Napoli invece rischia di venire scavalcato anche da Bologna e Verona e sprofondare nella metà bassa della classifica.

L'approccio della Lazio al primo tempo dell'Olimpico è quello di una grande squadra, matura e stracolma di certezze. Sa quando è utile attendere l'avversario e sa quando è il momento di provare ad affondare il colpo. Il Napoli si difende con ordine e tenta di imbastire la manovra partendo dal portiere, ma non riesce quasi mai a farsi vedere nell'area avversaria. La prima vera occasione è comunque per la squadra di Gattuso: una punizione insidiosa di Insigne che Strakosha allunga in corner con la punta delle dita. Il finale di primo tempo però è tutto a tinte biancocelesti: prima un siluro di Milinkovic ben controllato da Ospina, poi una conclusione schiacciata di Immobile che Di Lorenzo scaccia sulla linea di porta, infine un destro di Luis Alberto agguantato con sicurezza dal portiere colombiano. Nonostante lo sprint finale degli uomini di Inzaghi, si va all'intervallo sullo 0-0.

Nella ripresa il Napoli inizia con un altro piglio e un baricentro decisamente più alto. Il nuovo approccio degli uomini di Gattuso apre spazi anche per quelli di Inzaghi e la partita diventa improvvisamente divertente e scoppiettante. Al 68' brivido per i padroni di casa: Zielinski colpisce da appena dentro l'area con un destro a giro ma centra in pieno il palo. A un quarto d'ora dalla fine Strakosha deve impegnarsi ancora su un destro incrociato di Insigne, ma l'episodio decisivo è all'82': follia di Ospina che invece di rinviare tenta un dribbling improbabile su Immobile, che gli soffia la sfera e colpisce a porta vuota. Vano il tentativo di Di Lorenzo, che finisce per buttare in rete un pallone che sarebbe entrato comunque. Strakosha, poco dopo, è ancora decisivo su una botta al volo di Insigne. La Lazio la spunta ancora una volta nel finale e continua a insidiare Inter e Juventus, il Napoli, in attesa degli inserimenti di Lemme e Lobotka, deve ancora ritrovare se stessa.

LE PAGELLE

Strakosha 7 - Decisivo tre volte, tutte e tre su Insigne. Prima allunga una punizione in corner con un colpo di reni, poi risponde su un destro incrociato e infine salva l'1-0 con un riflesso eccezionale su un tiro a botta sicura.

Immobile 7 - Per 82' fatica a vedere la porta avversaria, poco assistito anche dai compagni. Quando si entra nella "sua" zona, però, va a strappare ad Ospina il pallone decisivo e mette a referto il gol numero 20 in 18 partite. Spietato.

Luis Alberto 6,5 - Quando il Napoli alza il baricentro le sue accelerazioni in campo aperto diventano devastanti. Si conferma uno degli uomini di maggior qualità a disposizione di Inzaghi.

Insigne 7 - Partita estremamente generosa del capitano azzurro, che lotta su ogni pallone, si assume anche compiti difensivi ed è l'unico a impensierire davvero Strakosha (palo di Zielinski a parte).

Ospina 4 - Una partita ordinata e senza grossi pericoli, rovinata da una sciocchezza incredibile.

Callejon 5 - Mai davvero in partita. Non si rende pericoloso in attacco e mette in difficoltà i compagni giocando troppi palloni con sufficienza . Poco concentrato, sembra l'ombra del giocatore di qualche stagione fa.

IL TABELLINO

Lazio-Napoli 1-0

Lazio (3-5-2): Strakosha 7; Luiz Felipe 6, Acerbi 6, Radu 6; Lazzari 6,5, Milinkovic-Savic 6, Leiva 6 (81' Berisha sv), Luis Alberto 6,5, Lulic 6; Immobile 7, Caicedo 5 (64' Cataldi 5,5).

Allenatore: Inzaghi 6,5

Napoli (4-3-3): Ospina 4; Hysaj 6, Manolas 6,5, Di Lorenzo 6,5, Mario Rui 6; Fabian Ruiz 6, Allan 6,5 (84' Llorente sv), Zielinski 6,5; Callejon 5 (88' Elmas sv), Milik 5, Insigne 7 (92' Lozano sv).

Allenatore: Gattuso 6,5

Arbitro: Orsato

Marcatori: 82' Immobile (L)

Ammoniti: 27' Lazzari (L), 38' Manolas (N), 41' Lulic (L), 85' Mario Rui (N)

Espulsi: -

LE STATISTICHE

- La Lazio ha vinto 10 partite di fila in campionato per la prima volta nella sua storia.

- I 42 punti conquistati dalla Lazio nelle prime 18 partite disputate sono il miglior risultato di sempre dei biancocelesti nel massimo campionato italiano.

- Il Napoli ha perso due partite consecutive in Serie A per la prima volta dall'ottobre 2016.

- Il Napoli ha guadagnato 13 punti nelle prime dieci trasferte di questo campionato, peggior partenza in esterna per i partenopei dal 2011/12 (13 anche in quel caso).

- La Lazio ha ottenuto un clean sheet in casa contro il Napoli dopo 15 sfide in Serie A: l'ultimo risaliva al novembre 2011.

- La Lazio è la squadra che ha realizzato più gol negli ultimi 15' di gioco in questa Serie A (13).

- Ciro Immobile ha segnato 20 gol nelle prime 18 partite in questo campionato: l'ultimo a riuscirci fu Angelillo nel 1958/59.

- Ciro Immobile ha preso parte attiva a tutti gli ultimi cinque gol della Lazio contro il Napoli in Serie A (tre reti, due assist).

- Ciro Immobile ha raggiunto quota 20 gol per la sua quarta stagione di Serie A, solo tre giocatori nella storia della competizione hanno fatto meglio, Gabriel Batistuta (cinque), Giuseppe Meazza (sette) e Gunnar Nordahl (sette).

- Il Napoli ha colpito 14 pali in questo campionato: solo Manchester City (16) e Osasuna (15) ne hanno colpiti di più nei cinque maggiori campionati europei.

- Prima vittoria da allenatore in Serie A per Simone Inzaghi contro la Lazio dopo un pareggio e cinque sconfitte.