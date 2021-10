Serie A: l'Atalanta vince 3-1 in rimonta a Marassi contro la Samp

SAMPDORIA-ATALANTA 1-3

Blucerchiati avanti con Caputo poi l'uno-due micidiale della Dea con un super Zapata e sigillo finale di Ilicic

L'Atalanta vince 3-1 in rimonta a Marassi contro la Sampdoria e riprende la corsa Champions. Due occasioni sprecate dalla Dea poi i blucerchiati passano al 10' con Caputo. La reazione degli ospiti è midiciale: al 17' Askildsen devia nella sua porta il colpo di testa di Zapata, poi lo stesso colombiano firma il sorpasso di testa su cross di Zappacosta. Musso salva su Caputo. Nel recupero Ilicic firma il tris con un gran gol. Sampdoria-Atalanta: le foto del match





























































LA PARTITA

Non c'è Quagliarella nell'undici titolare della Sampdoria: D'Aversa sceglie Caputo in attacco con capitan Gabbiadini. Nell'Atalanta c'è Zapata dall'inizio e non Muriel. Il colombiano è spalleggiato da Pasalic e Malinovskyi. Ancora piena emergenza in difesa per Gasperini, che squalificato assiste alla gara dalla tribuna: De Roon confermato dietro con Lovato e Palomino.

Pronti via e l'Atalanta ha subito una doppia occasione per passare: prima Zapata approfitta di un rimpallo e fa partire un diagonale che termina a lato, poi Maehle si inserisce con un tempismo perfetto su cross dalla sinistra di Zappacosta e manda fuori di poco di testa. Scampato il pericolo, prontissima la reazione della Sampdoria che in contropiede trova il gol del vantaggio: palla filtrante di Thorsby per Caputo che con grande freddezza batte Musso. Partita intensa con continui capovolgimenti di fronte. Lo svantaggio scuote gli ospiti, che aumentano i giri e la pressione sui portatori di palla blucerchiati. Ed ecco il midiciale uno-due dei bergamaschi nel giro di 4': al 17' cross di Zappacosta, Zapata colpisce di testa e Askildsen devia alle spalle del suo portiere Audero. Al 21' azione fotocopia, con traversone dell'esterno e ancora Zapata, che anticipa Yoshida di testa e sfonda la rete. In campo non c'è un momento di tregua: le due squadre giocano a viso aperto. La Samp ha la palla del 2-2 ancora con Caputo servito da Gabbiadini ma Musso compie il miracolo e salva tutto.

A inizio ripresa nell'Atalanta dentro Scalvini per l'infortunato Palomino. Occasione Samp con Caputo imbucato da Candreva, conclusione a lato. D'Aversa inserisce anche Chabot per Murru, l'Atalanta risponde con Ilicic per Pasalic. Lo sloveno entra subito carico in partita e si prende un giallo per proteste. Il tecnico della Samp richiama Gabbiadini e mette in campo Quagliarella per cercare il gol del pareggio. Dragusin si oppone al tentativo di Malinovskyi poi Chabot anticipa provvidenzialmente Ilicic. La Sampdoria ora fa fatica a ripartire, l'Atalanta cerca insistentemente il terzo gol per chiudere la partita. E potrebbe farlo con Zapata, servito da Maelhe a sua volta innescato da un colpo di tacco di Ilicic, ma il colombiano manda a lato. Ci pensa Ilicic a mettere il terzo sigillo della Dea con un sinistro da posizione decentrata sotto la traversa. L'Atalanta riparte dopo il pareggio beffa in casa cntro l'Udinese, per la Samp un brutto stop e una classifica che fa paura.

LE PAGELLE

Zapata 7,5 - Gasperini lo manda in campo dal 1' e il colombiano non tradisce. Straripante per forza fisica, implacabile quando arriva la palla giusta. Askildsen gli toglie la doppietta.



Zappacosta 7 - Si perde Caputo in occasione del gol del vantaggio della Samp, si rifà con due cross che valgono la rimonta.

Ilicic 7 - Entra in campo indiavolato, si vede che ha voglia di lasciare il segno. Subito giocate di gran classe e poi una perla da vedere e rivedere.

Dragusin 6,5 - Il migliore dei suoi. Due interventi provvidenziali in anticipo che evitano un passivo ancora peggiore alla Samp.

Caputo 6 - Freddo a tu per tu con Musso, ha un altro paio di occasioni per segnare ma spreca.



Gabbiadini 5 - Non si vede praticamente mai, giornata no.

IL TABELLINO

Sampdoria-Atalanta 1-3

Sampdoria (4-4-2): Audero 5; Dragusin 6,5, Yoshida 5, Colley 5,5 (22' st Ciervo 6), Murru 5 (12' st Chabot 6); Thorsby 5,5, Silva 5,5 (40' st Torregrossa sv), Askildsen 5 (40' st Ekdal sv), Candreva 5,5; Gabbiadini 5 (22' st Quagliarella 5,5), Caputo 6. A disp.: Ferrari, Migliardi, Depaoli, Trimboli, Yepes, Falcone, Ravaglia. All.: D'Aversa 5.

Atalanta (3-4-2-1): Musso 6,5; Lovato 6, Palomino 5,5 (1' st Scalvini 6), De Roon 6,5; Zappacosta 7 (33' st Pezzella sv), Freuler 6, Koopmeiners 6, Maehle 6; Pasalic 5,5 (14' st Ilicic 7), Malinovskyi 6,5 (33' st Miranchuk sv); Zapata 7,5 (42' st Piccoli sv). A disp.: Muriel, Rossi, Sportiello. All.: Gritti (Gasperini squalificato) 7.

Arbitro: Prontera

Marcatori: 10' Caputo (S), 17' aut. Askildsen (S), 21 Zapata (A), 50' st Ilicic (A)

Ammoniti: Thorsby, Askildsen, Colley, Chabot (S), Palomino, Ilicic, Freuler (A)

LE STATISTICHE

L’Atalanta ha segnato 38 gol in trasferta in Serie A dall’inizio del 2021; solo Milan e Napoli (39) hanno fatto meglio in questo intervallo temporale nel torneo.

La Sampdoria ha perso quattro delle ultime sei partite di Serie A (1V, 1N), tanti ko quanti nelle precedenti 15 (7V, 4N).

Tra gli attaccanti che hanno segnato almeno otto gol in Serie A nel 2021, solo Cristiano Ronaldo e Dzeko sono più vecchi di Caputo.

Terzo gol in questa Serie A per Francesco Caputo, il primo in casa. L'attaccante blucerchiato non andava a bersaglio in un match interno in campionato dallo scorso marzo (contro il Napoli con la maglia del Sassuolo).

Solo contro Lukasz Skorupski (cinque) Francesco Caputo ha segnato più gol che a Juan Musso (tre) in Serie A.

Dall’inizio della scorsa Serie A, solo il Cagliari (31) ha subito più reti in casa dei blucerchiati (28).

Con l'assist a Caputo, l'Atalanta è diventata la prima squadra contro cui Morten Thorsby conta sia una rete (ottobre 2020) che un passaggio vincente in Serie A.

Questa è la 200esima partita di Serie A dell'Atalanta da quando Gian Piero Gasperini è diventato allenatore: nell’era dei tre punti a vittoria il tecnico dei bergamaschi diventa il primo a tagliare il traguardo delle 200 panchine in Serie A con due club differenti (dopo le 232 con il Genoa).

Contro la Sampdoria (94:16), Josip Ilicic ha segnato il suo gol più tardivo in Serie A.