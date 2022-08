Serie A, Juventus-Sassuolo e Verona-Napoli: le probabili scelte di Allegri e Spalletti

serie a stasera

Emergenza a centrocampo per i bianconeri, dubbio Raspadori per Dionisi. Prima c'è Spalletti che lancia subito Kim e Kvaratskhelia

© ipp Il cantiere Juventus inaugura la stagione in casa contro il Sassuolo: alle 20.45 allo Stadium i tifosi bianconeri vedranno la prima versione del secondo anno dell'Allegri 2.0, una formazione che però, per forza di cose, sarà molto diversa da quella che ha in mente l'allenatore bianconero. Tra infortunati (Pogba e Szczesny), squalificati (Rabiot e Kean), chi ancora non è al meglio (Chiesa e McKennie ma anche Kostic, più per una questione di ambientamento che fisica) e col mercato ancora aperto (Depay e Paredes caldissimi), l'undici che scenderà in campo stasera è molto diverso da quello tipo che si vedrà nel corso dell'annata. Situazione simile per Luciano Spalletti e il suo Napoli che, dopo aver perso diversi senatori, è ancora in attesa di rinforzi ma rischia di perdere Fabian Ruiz che, contro il Verona alle 18.30, infatti non ci sarà.

JUVENTUS-SASSUOLO ore 20.45

Le assenze non sono comunque una buona scusa per mettere le mani avanti, lo sa bene Allegri che, come sempre, ha sottolineato come i piani non cambino: tre punti per iniziare bene, con gli obiettivi più grandi sempre nel mirino. Soprattutto è in mediana che il tecnico dovrà fare scelte, che dipenderanno pure dallo schieramento tattico. Se, come sembra, la Juve si presenterà in campo con il consueto 4-4-2 sarà McKennie a stringere i denti e per mettersi sulla sinistra, con Zakaria e Locatelli centrali e Cuadrado esterno destro. In caso di 4-2-3-1 potrebbe debuttare subito Kostic, con McKennie in panchina.

Dionisi è invece alle prese con la situazione Raspadori, sempre più in orbita Napoli e che quindi potrebbe partire dalla panchina, nel caso giocherebbe Ceide. Sarà subito l'occasione di vedere all'opera Pinamonti, appena arrivato dall'Inter, con l'arduo compito di sostituire Scamacca volato in Premier League. Anche per il Sassuolo qualche assenza soprattutto in mezzo, con Traoré infortunato e Maxime Lopez squalificato: con Frattesi dovrebbero esserci Henrique e un altro nuovo acquisto come Thorsvedt.

VERONA-NAPOLI ore 18.30

Per Spalletti subito in campo i nuovi Kvaratskhelia e Kim, non ce la fa invece Simeone, non ancora tesserato e che sarà disponibile contro il Monza. In attesa di Raspadori e del possibile cambio di modulo, c'è il collaudato 4-3-3 davanti a Meret che vive una situazione "strana": titolare alla prima di campionato ma a rischio cessione visto che l'interesse per Keylor Navas è sempre forte, senza contare la pressione di Sirigu come secondo. Cioffi cerca risposte dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia contro il Bari, l'allenatore ex Udinese ha un dubbio per reparto: Retsos, Hongla e Piccoli insidiano Magnani, Ilic e Lasagna.

LE PROBABILI FORMAZIONI