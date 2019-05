Serie A: Inter-Empoli a Banti

23/05/2019

Sarà Luca Banti a dirigere domenica sera a San Siro l'incrocio Champions-salvezza Inter-Empoli, valevole per la 38a e ultima giornata di Serie A. La delicata gara per non retrocedere tra Fiorentina e Genoa è stata, invece, affidata a Daniele Orsato. Questi gli arbitri delle altre sfide per il 4° posto: Spal-Milan a Valeri, Atalanta-Sassuolo a Doveri, mentre Mazzoleni fischierà Roma-Parma, l'ultima di De Rossi in giallorosso.