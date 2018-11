Serie A: il Parma batte 2-1 il Sassuolo e lo scavalca

25/11/2018

LA PARTITA

Novità in avanti per il Parma. Rispetto alla vittoriosa trasferta di Torino prima della sosta c'è Siligardi nel tridente con Gervinho e Inglese. Il Sassuolo risponde con un attacco a tre B, Babacar-Berardi-Boateng, visto nella vittoria per 5-3 sul Genoa a inizio stagione. Pronti via e dopo 6' il Parma è già avanti con Gervinho, che dopo la prima respinta di Consigli brucia Ferrari e mette dentro. Gervinho è il punto di riferimento costante in attacco per i compagni: palla all'ivoriano, che semina gli avversari in velocità e mette in continua apprensione la difesa avversaria. Occasione Siligardi per il raddoppio: Inglese gli apparecchia un gran pallone, il numero 26 gialloblù conclude largo ma non di molto. La squadra di D'Aversa fa la partita, il Sassuolo non riesce a costruire. Al 25' arriva il 2-0 dei padroni di casa: Consigli respinge il colpo di testa di Inglese, il retropassaggio di Magnani colpisce la traversa, poi Bruno Alves è il più veloce di tutti e infila in rete. Difesa neroverde ancora ferma. Altra azione devastante di Gervinho, ma è troppo egoista e spreca una grande occasione per chiudere la partita. Che invece si riapre al 36' su rigore: Bruno Alves trattiene Babacar, l'arbitro Valeri indica il rigore. Consulta il Var e conferma la decisione. Sul dischetto va lo stesso senegalese che non sbaglia. Altra chiamata del Var per presunto tocco di braccio in area di Bastoni, già ammonito: Valeri dice 'no'.



Via alla ripresa ed è il Sassuolo ad attaccare compatto alla ricerca del pareggio. Subito un paio di giocate di Berardi, in ombra fino a quel momento, che cerca lo scambio veloce con i compagni di reparto per sorprendere la retroguardia gialloblù. Che però resta compatta. Doppio cambio per De Zerbi: dentro Sensi per l'infortunato Boateng e Djuricic per Magnanelli. D'Aversa risponde con Biabiany per uno stanchissimo Siligardi. Ci prova Babacar con una conclusione a giro sul palo lontano, palla fuori. Poi è la volta di Berardi, ma il suo tiro a incrociare di destro finisce fuori. Entrano anche Matri per Duncan da una parte e Gazzola per Bastoni dall'altra. Gervinho fa tutto da solo poi arriva stanco al momento di concludere. Forcing finale degli ospiti: prima Bruno Alves salva sulla linea su pallonetto di Babacar poi Sepe fa la paratona su Matri. Tre punti per il Parma e salto triplo in classifica. Chance persa per il Sassuolo.