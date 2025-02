Serie A: il Napoli per riprendersi la vetta, Juve e Atalanta per la riscossa

CAGLIARI-JUVENTUS (20.45) - Chiude la domenica di gare la Juventus che, come l'Atalanta, è chiamata a dare una risposta emotiva dopo l'eliminazione col Psv. I bianconeri hanno la chance imperdibile di portarsi al quarto posto da soli, complice lo stop della Lazio, volando inoltre a +8 su quel Milan che viene temuto da tutte le contendenti per la top-4. Thiago Motta ha cercato di lavorare sull'aspetto psicologico e di trasferire la rabbia per l'uscita di scena e per una prestazione sottotono in qualcosa di positivo, incanalandola in una sana competizione per una maglia da titolare. La formazione non dovrebbe discostarsi molto da quella che ha sconfitto l'Inter, con qualche novità. La prima sarà in difesa, dove Renato Veiga è andato ko e lascia un vuoto importante: dovrebbe accentrarsi Kelly al fianco di Gatti. Questo lascia uno slot sulla sinistra che, con ogni probabilità, verrà occupato da Cambiaso: sull'altra corsia c'è Weah, panchina per un Savona che era stato messo in crisi da Dumfries e Perisic. A centrocampo turno di riposo per lo spento Koopmeiners, con Thuram al fianco di Locatelli e McKennie sulla trequarti. La seconda novità, come dicevamo, sarà sugli esterni d'attacco: rilancio per Yildiz e Mbangula, riposano Conceiçao e Nico Gonzalez. Poche chances per Vlahovic, che viaggia verso la sesta panchina consecutiva in Serie A: l'ultima da titolare in campionato risale, infatti, al 29 dicembre. Di fronte ci sarà un Cagliari che, come il Como, è ora solo a +2 sul terzultimo posto. I sardi non perdono da due gare e vogliono proseguire questa striscia positiva, tra le mura amiche. Non dovrebbe esserci Luvumbo nell'undici titolare, Zortea e Felici gli esterni: sulla trequarti Viola, che supporterà Piccoli scalzando Gaetano. Confermata la mediana fisica nel 4-2-3-1, con Makoumbou e Adopo, così come il duo centrale composto da Yerry Mina e Luperto. Un undici carico di certezze, che proverà a fermare la Juventus: Nicola ci è già riuscito nel match d'andata, che finì 1-1.