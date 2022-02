Serie A: il Milan prova l'allungo con l'Udinese, Inter a Genova per ritrovare gol e vittoria

ANTICIPI SERIE A

Le milanesi impegnati negli anticipi di campionato: rossoneri con l'occasione di andare a +5 sui cugini, che col Genoa ritrovano Brozovic

Col derby di Coppa Italia (diretta esclusiva Mediaset) di martedì in vista, Milan e Inter scendono in campo per prime nei due anticipi della ventisettesima giornata di Serie A che mischiano ambizioni di vetta e lotta per non retrocedere. Alle 18:45 è il turno dei rossoneri che a San Siro ricevono l'Udinese per provare a vincere e mettere ulteriore pressione ai cugini vista l'occasione di andare a +5. I nerazzurri, invece, dopo i ko contro Liverpool e Sassuolo vogliono ritrovare sia il gol che i tre punti nel match contro il Genoa. Getty Images

MILAN-UDINESE ore 18:45

Il mezzo passo falso di Salerno non ha prodotto conseguenze di classifica ma è chiaro che il Milan è atteso dal riscatto. Senza Ibra, ancora ai box, e Bennacer, squalificato, in mediana si rivede Kessie dall'inizio con l'attacco che vivrà delle fiammate di Leao e della concretezza di Giroud. Pioli, che pensa a Diaz e Messias a completare il quartetto offensivo, come suo solito non si è lanciato in proclami riversando enorme fiducia nel gruppo dei suoi: "Vincere lo scudetto sarebbe eccezionale e per riuscirci ho fiducia nei miei giocatori". L'Udinese di Cioffi spera di strappare almeno un punto come nell'1-1 dell'andata anche se Cioffi ha avvertito: "Il Milan attualmente è la squadra più forte del campionato". Pereyra torna dal primo minuto, in attacco lo 'spauracchio' è Beto.

GENOA-INTER ore 20:45

La sconfitta interna con il Sassuolo ha fatto suonare qualche campanello d'allarme in casa Inter, con Marotta che ha spronato la squadra al riscatto immediato per cercare di difendere il titolo anche se Inzaghi ha rivendicato il proprio lavoro: "La società mi ha chiesto la qualificazione in Champions", come a dire che è tutto in linea coi programmi. Il ritorno di Bastoni dalla squalifica e soprattutto quella di Brozovic sono due ottime notizie per il tecnico interista che, pur negando un problema attaccanti, potrebbe far rifiatare Dzeko proponendo la coppia sudamericana Lautaro (in campionato non segna da 7 partite)-Sanchez. Blessin vuole spezzare la "maledizione" del pareggio: 4 nelle prime 4 partite alla guida del Grifone, tre punti servirebbero per alimentare quel sogno salvezza ora distante sei punti: ci proverà con un Amiri in più, pronto a tornare titolare.

LE PROBABILI FORMAZIONI