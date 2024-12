Serie A, Hellas Verona-Empoli 1-4: Seba Esposito spietato al Bentegodi, vola D'Aversa

Sebastiano Esposito ha segnato quattro gol in questa Serie A, tutti in trasferta: nel campionato in corso, fuori casa, hanno fatto meglio solo Mateo Retegui (sei) e Dusan Vlahovic (cinque) - a quattro anche Marcus Thuram e Lautaro Martínez.

Sebastiano Esposito è uno dei sette giocatori nati dal 2002 in avanti che contano almeno una doppietta in trasferta in stagione, nei maggiori cinque campionati europei in corso (insieme a lui L. Yamal, Yildiz, Ben Seghir, Wirtz, Barcola e Madueke).

Quello di Liberato Cacace è il primo gol segnato da un giocatore neozelandese in Serie A.

Lorenzo Colombo ha segnato 10 dei suoi 12 gol in Serie A in trasferta (83%) e tra i giocatori che contano almeno 10 marcature nel massimo campionato, solo Joshua Zirkzee ne vanta di più, in percentuale, fuori casa (85%).

L’Hellas Verona è l’unica squadra nei maggiori cinque campionati europei in corso che ha subito almeno quattro gol nel primo tempo in tre differenti match della stagione 24/25.

L'Empoli non segnava almeno quattro gol in un primo tempo in Serie A dal 23 ottobre 2021 (contro la Salernitana, prima frazione terminata 4-0 per gli azzurri).

Casper Tengstedt ha segnato cinque gol in questa Serie A ed è il migliore, in termini realizzativi, tra i giocatori che erano all'esordio nel massimo campionato.

L’Empoli non vinceva una partita di Serie A in casa dell’Hellas Verona dal 6 dicembre 2015 (1-0) con Marco Giampaolo in panchina.

L’Hellas Verona, prima della gara odierna, non aveva mai subito più di un gol in una singola partita di Serie A contro l’Empoli.

Prima doppietta in Serie A per Sebastiano Esposito, che non faceva registrare una marcatura multipla in campionato dal dicembre 2023 (in Serie B contro il Lecco, con la Sampdoria).

Sebastiano Esposito (2 luglio 2002) è il più giovane giocatore italiano con almeno quattro gol segnati nel campionato in corso.