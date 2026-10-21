LE DESIGNAZIONI

Serie A, gli arbitri per l’ottava giornata: Colombo per Napoli-Roma, a Mariani Inter-Fiorentina

Direttori di gara e Var di nuovo nel mirino dopo gli ultimi turni di cmapionato ricchi di polemiche. Orsato cerca la svolta per riportare la barra dritta

21 Ott 2026 - 12:25
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© IPA

© IPA

Dopo un inizio di stagione relativamente tranquillo, le ultime giornate hanno scaturito diverse polemiche per episodi arbitrali dubbi. Per questo il turno di campionato in arrivo questo weekend i direittori di gara saranno osservati con la lente dal designatore Daniele Orsato che vuole subito superare questo primo momento di flessione. Ecco dunque tutte le designazioni per l'ottava giornata di Serie A: 

  • TORINO - MONZA Venerdì 23/10 h. 20:45
    ZANOTTI LO CICERO - LAGHEZZA
    IV: MASSA
    VAR: MASSIMI
    AVAR: CAMPLONE

  • CAGLIARI - BOLOGNA Sabato 24/10 h. 15:00
    BONACINA CECCONI - VECCHI
    IV: LA PENNA
    VAR: VOLPI
    AVAR: DI PAOLO

  • COMO - SASSUOLO Sabato 24/10 h. 15:00
    DI MARCO MORO - CORTESE
    IV: COLLU
    VAR: PICCININI
    AVAR: FABBRI

  • NAPOLI - ROMA Sabato 24/10 h. 18:00
    COLOMBO BINDONI - ROSSI M.
    IV: SACCHI J.L.
    VAR: AURELIANO
    AVAR: MERAVIGLIA

  • LAZIO - PARMA Sabato 24/10 h. 20:45
    ARENA CECCON - CEOLIN
    IV: DOVERI
    VAR: SANTORO
    AVAR: MAZZOLENI

  • INTER - FIORENTINA Domenica 25/10 h. 12:30
    MARIANI ALASSIO - ROSSI C.
    IV: ZUFFERLI
    VAR: FABBRI
    AVAR: SANTORO

  • ATALANTA - FROSINONE Domenica 25/10 h. 15:00
    MARINELLI BACCINI - ROSSI L.
    IV: PAIRETTO
    VAR: DIONISI
    AVAR: GARIGLIO

  • GENOA - VENEZIA Domenica 25/10 h. 15:00
    SOZZA PASSERI - TRINCHIERI
    IV: MARCHETTI
    VAR: DI PAOLO
    AVAR: PRONTERA

  • LECCE - JUVENTUS Domenica 25/10 h. 18:00
    MARESCA MONDIN - BARONE
    IV: FELICIANI
    VAR: PATERNA
    AVAR: BARONI

  • UDINESE - MILAN Domenica 25/10 h. 20:45
    MARCENARO COLAROSSI - COSTANZO
    IV: AYROLDI
    VAR: PEZZUTO
    AVAR: AURELIANO

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