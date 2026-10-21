Serie A, gli arbitri per l’ottava giornata: Colombo per Napoli-Roma, a Mariani Inter-Fiorentina
Direttori di gara e Var di nuovo nel mirino dopo gli ultimi turni di cmapionato ricchi di polemiche. Orsato cerca la svolta per riportare la barra dritta
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Dopo un inizio di stagione relativamente tranquillo, le ultime giornate hanno scaturito diverse polemiche per episodi arbitrali dubbi. Per questo il turno di campionato in arrivo questo weekend i direittori di gara saranno osservati con la lente dal designatore Daniele Orsato che vuole subito superare questo primo momento di flessione. Ecco dunque tutte le designazioni per l'ottava giornata di Serie A:
TORINO - MONZA Venerdì 23/10 h. 20:45
ZANOTTI LO CICERO - LAGHEZZA
IV: MASSA
VAR: MASSIMI
AVAR: CAMPLONE
CAGLIARI - BOLOGNA Sabato 24/10 h. 15:00
BONACINA CECCONI - VECCHI
IV: LA PENNA
VAR: VOLPI
AVAR: DI PAOLO
COMO - SASSUOLO Sabato 24/10 h. 15:00
DI MARCO MORO - CORTESE
IV: COLLU
VAR: PICCININI
AVAR: FABBRI
NAPOLI - ROMA Sabato 24/10 h. 18:00
COLOMBO BINDONI - ROSSI M.
IV: SACCHI J.L.
VAR: AURELIANO
AVAR: MERAVIGLIA
LAZIO - PARMA Sabato 24/10 h. 20:45
ARENA CECCON - CEOLIN
IV: DOVERI
VAR: SANTORO
AVAR: MAZZOLENI
INTER - FIORENTINA Domenica 25/10 h. 12:30
MARIANI ALASSIO - ROSSI C.
IV: ZUFFERLI
VAR: FABBRI
AVAR: SANTORO
ATALANTA - FROSINONE Domenica 25/10 h. 15:00
MARINELLI BACCINI - ROSSI L.
IV: PAIRETTO
VAR: DIONISI
AVAR: GARIGLIO
GENOA - VENEZIA Domenica 25/10 h. 15:00
SOZZA PASSERI - TRINCHIERI
IV: MARCHETTI
VAR: DI PAOLO
AVAR: PRONTERA
LECCE - JUVENTUS Domenica 25/10 h. 18:00
MARESCA MONDIN - BARONE
IV: FELICIANI
VAR: PATERNA
AVAR: BARONI
UDINESE - MILAN Domenica 25/10 h. 20:45
MARCENARO COLAROSSI - COSTANZO
IV: AYROLDI
VAR: PEZZUTO
AVAR: AURELIANO