Serie A, gli arbitri della 32esima giornata

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 32esima giornata di Serie A, nella quale proseguirà la lotta al vertice tra Milan, Napoli e Inter. I rossoneri, impegnati domenica sera contro il Torino, saranno diretti da Doveri, mentre per i nerazzurri, attesi sabato pomeriggio dalla sfida di San Siro col Verona, è stato scelto Marinelli. Sarà arbitrato da Mariani, invece, il match di domenica pomeriggio al "Maradona" tra Napoli e Fiorentina, mentre per Cagliari-Juve di sabato sera la designazione è ricaduta su Chiffi.