Serie A, Genoa-Roma 0-2: Mourinho ritrova il successo

GENOA-ROMA 0-2

A decidere la gara di Marassi è la splendida doppietta nel finale del baby Felix Afena-Gyan, Shevchenko debutta con una sconfitta

La Roma batte 2-0 il Genoa nel posticipo della 13esima giornata di Serie A e ritrova il successo dopo due sconfitte consecutive in campionato. A Marassi gli uomini di Mourinho dominano sul piano del gioco, ma la sbloccano solamente all'82' grazie a un diagonale nel neo entrato Felix Afena-Gyan. Il classe 2003 trova poi la doppietta personale nei minuti di recupero, con un gioiello da fuori. Shevchenko debutta con una sconfitta. Genoa-Roma, le immagini del match ansa

LA PARTITA

Una scommessa vinta, un cambio decisivo per tornare a esultare. La Roma ritrova i tre punti dopo quasi un mese e lo fa grazie all'intuizione di José Mourinho, che dopo averlo fatto debuttare contro il Cagliari sceglie il baby Afena-Gyan per tentare di dare la svolta a una serata così-così e viene ripagato da due capolavori. Il 18enne ghanese prima sblocca una partita avara di emozioni sfruttando al meglio una grande giocata di Mkhitaryan, poi si inventa lui stesso un gol pazzesco per chiudere un match già di fatto in archivio. Per Mou la soddisfazione di tenere dietro la Juve e di scavalcare al quinto posto la Lazio, per Sheva la consapevolezza che c'è ancora tantissimo lavoro da fare.



IL TABELLINO

Genoa-Roma 0-2

Genoa (3-5-2): Sirigu 5,5; Biraschi 6 (39' st Bianchi sv), Vasquez 6,5, Masiello 5,5; Sabelli 6 (39' st Ghiglione sv), Badelj 5,5 (45' st Buksa sv), Rovella 6, Sturaro 6 (45' st Galdames sv), Cambiaso 6; Pandev 5 (18' st Hernani 5), Ekuban 5.

Allenatore: Shevchenko 5

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio 6; Kumbulla 6 (42' st Smalling sv), Mancini 6,5, Ibanez 6,5; Karsdorp 6, Pellegrini 6 (45'+3 st Bove sv), Veretout 5,5, El Shaarawy 6; Mkhitaryan 6,5; Abraham 5, Shomurodov 5,5 (30' st Afena-Gyan 8).

Allenatore: Mourinho 7

Arbitro: Irrati

Marcatori: 37' st e 45'+4 st Afena-Gyan (R)

Ammoniti: Cambiaso (G), Veretout (R), Badelj (G), Sabelli (G), Afena-Gyan (R)

Espulsi: