Serie A: Genoa-Napoli 1-2, Ancelotti vince in rimonta dopo il nubifragio

10/11/2018 di ANDREA GHISLANDI

LA PARTITA

Il Napoli lascia da parte il fioretto, impugna la sciabola e torna da Genova con tre punti davvero pesanti. Serata complicata quella di Marassi, a causa di un Genoa agguerrito e mai domo e per le terribili condizioni climatiche che hanno reso il terreno del Ferraris al limite della praticabilità per quasi tutto il secondo tempo. Il diluvio che si è abbattuto sul capoluogo ligure ha costretto l'arbitro Abisso a sospendere il match per circa 15', una pausa che ha schiarito le idee agli azzurri mentre il Grifone non ha più potuto rendersi pericoloso in contropiede per le condizioni del campo. I tre punti portano soprattutto la firma di Fabian Ruiz e Mertens, ma un applauso va ad Ancelotti bravo a cambiare nell'intervallo e a inserire i due giocatori che hanno cambiato il volto al match. Poi, in questi casi, ci vuole anche un pizzico di fortuna come in occasione dell'autogol di Biraschi. Intanto, almeno per una notte, la Juve è tornata nel mirino a soli 3 punti. Il Genoa, come contro il Milan, viene beffato nel finale. Davvero sfortunato Juric, ancora alla ricerca del primo successo dopo essere subentrato a Ballardini.



Reduce dalle 5 sberle rimediate a San Siro contro l'Inter, il Genoa cerca il pronto riscatto e scende in campo per giocarsela a viso aperto con il Napoli. A Marassi ne viene fuori un primo tempo altamente spettacolare, con continui ribaltamenti di fronte per la felicità delle due tifoserie legate da un indissolubile gemellaggio. Partono meglio i partenopei, che colpiscono un palo con Insigne (12') e poi va vicinissimo al vantaggio con Zielinski (19'), il cui tiro è deviato in angolo da Biraschi. I padroni di casa provano a chiudere gli spazi per ripartire forte in velocità e passano alla prima conclusione: Romulo pesca sul secondo palo Koume, Hysaj perde la marcatura e il 20enne attaccante ivoriano di testa fa secco Ospina. La squadra di Ancelotti accusa il colpo e si risveglia solo nel finale di tempo: l'occasione più clamorosa capita sui piedi di Milik a due passi da Radu, ma il portiere romeno compie un miracolo e si oppone d'istinto. Si va al riposo con i rossoblù avanti.



Nell'intervallo Ancelotti lascia negli spogliatoi i deludenti Milik e Zielinski: al loro posto Mertens e Fabian Ruiz, per 10/11esimi la squadra che ha pareggiato con il Psg. Una doppia mossa che conferma la grande bravura dell'allenatore di Reggiolo, perché i due cambiano volto al Napoli. Dopo la sospensione per il diluvio, proprio i due nuovi entrati costruiscono il gol del pari: splendido l'assist del belga, chirurgico il sinistro dell'ex Betis. Il campo è ai limiti della praticabilità, il pallone è spesso frenato dalle pozze d'acqua e creare gioco è davvero un'impresa. Non è un caso che il gol-vittoria arrivi da un calcio da fermo: la punizione di Mario Rui è insidiosa e Biraschi in scivolata in mischia la mette alle spalle dell'incolpevole Radu, bravo su Insigne una ventina di minuti prima. Criscito e compagni protestano per un presunto fallo di Albiol sul difensore, ma per Abisso e il Var è tutto regolare. Il Genoa prova a gettarsi all'attacco disperatamente, ma Ospina non corre pericoli. Ancelotti si gode la quarta vittoria lontano dal San Paolo, mentre Juric mastica amaro e vede la sua panchina un po' più traballante.