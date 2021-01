Serie A, Genoa-Lazio 1-1: per Inzaghi altra frenata nella corsa Champions

GENOA-LAZIO 1-1

di

DANIELE PEZZINI

Finisce 1-1 la sfida tra Genoa e Lazio, valida per la 15esima giornata di Serie A. I biancocelesti dominano nel primo tempo e chiudono avanti di un gol grazie al rigore trasformato dal solito Immobile (15'). I cambi di Ballardini però premiano i padroni di casa, che nella ripresa giocano meglio e colgono il pari con Destro (58'). Il punto serve di più al Genoa, che aggancia lo Spezia al terzultimo posto, mentre la Lazio resta lontana dalla zona Champions. Genoa-Lazio, le immagini del match Getty Images

LA PARTITA

Altra frenata per la Lazio, che dopo la sconfitta pre-natalizia col Milan inizia il 2021 con un pareggio tutt'altro che soddisfacente. I biancocelesti partono col piede giusto, mettendo in campo qualità e aggressività fin dai primi minuti, sbloccano la gara immediatamente, ma poi non riescono più a creare i presupposti per chiuderla e nel secondo tempo calano vistosamente, dimostrando anche scarsa lucidità in alcuni frangenti. La Champions, al momento, sembra davvero un miraggio: il quarto posto (ora occupato dal Napoli) dista 6 punti, ma davanti ci sono anche Sassuolo, Atalanta, Juventus e persino Verona. La scalata appare davvero ardua. Per Ballardini, a cui va dato il merito di aver impresso la svolta alla gara con i cambi, è invece il secondo risultato utile di fila, un punto contro una big utilissimo a dare ossigeno a una squadra che pareva in totale apnea.

Il tecnico ravennate in partenza sceglie Pjaca per affiancare Destro e rilancia titolare Zappacosta dopo oltre tre mesi dall'ultima volta, Inzaghi invece decide di affidarsi a Caicedo per fare coppia con Immobile, nonostante le tante voci di mercato delle ultime settimane. La Lazio parte piuttosto aggressiva, provando a fare la partita nonostante le condizioni proibitive del terreno di Marassi. Al quarto d'ora la sfida si mette subito in discesa: Calvarese fischia punizione dal limite per un fallo di Zapata su Milinkovic-Savic, ma richiamato dal Var verifica che il contatto avviene sulla linea e cambia idea indicando il dischetto, dal quale Immobile è infallibile. Una volta sbloccato l'incontro la squadra di Inzaghi entra in totale controllo, guidata dalla qualità di un Luis Alberto sempre nel vivo della manovra. Il Genoa fatica a far viaggiare gli esterni e a sconfinare nella metà campo avversaria, con inevitabili ripercussioni su una difesa in costante affanno e spesso costretta al fallo. Al di là di qualche calcio piazzato, però, Perin non corre grossi pericoli e il primo tempo si chiude sullo 0-1, dopo un paio di sussulti rossoblù.

A inizio ripresa Ballardini inserisce Zajc e Shomurodov per Pjaca e Rovella, con l'obiettivo di dare più peso all'attacco e alzare il baricentro del Grifone. La squadra risponde positivamente e al 13' trova il pareggio in contropiede: Shomurodov salta secco un ingenuo Leiva e serve Destro nel cuore dell'area, che trafigge Reina con una sassata. Il match è decisamente più scoppiettante ed equilibrato rispetto ai primi 45' e l'ago della bilancia sembra poter pendere da una parte o dall'altra. Negli ultimi venti minuti le squadre si allungano molto e gli spazi non mancano, ma non mancano neanche gli errori di mira e le occasioni sprecate da entrambi i lati. Il pareggio, alla fine, è il risultato più giusto.

LE PAGELLE

Luis Alberto 6 - Nel primo tempo è lui il trascinatore della squadra, garantendo ordine e qualità in mezzo al campo nonostante il terreno accidentato. Cala nella ripresa come tutta la squadra, faticando a inventare per i compagni

Lazzari 5 - Nel pomeriggio di Marassi alla Lazio manca soprattutto l'apporto degli esterni, lui e Marusic. Spreca un contropiede favorevole sbagliando clamorosamente un passaggio per Caicedo tutto solo in mezzo all'area.

Leiva 5,5 - Supporta poco la manovra offensiva e la facilità con cui viene saltato da Shomurodov in occasione del pareggio del Genoa non si addice a un giocatore della sua esperienza.

Masiello 5,5 - Nel primo tempo la difesa del Grifone sbanda troppo e lui è spesso falloso e fuori posizione, si riassesta un po' nella ripresa.

Destro 6,5 - Un inizio di stagione così non se lo aspettava nessuno, probabilmente neanche lui. Sembrava destinato a un ruolo da eterna riserva, invece segna cinque gol nelle prime 15, il miglior bottino della sua carriera in Serie A.

Shomurodov 7 - Il suo ingresso, insieme a quello di Zajc, danno la svolta al pomeriggio del Grifone. Propizia il gol del pareggio di Destro con un'azione travolgete e un assist perfetto, sfiora in contropiede anche il clamoroso 2-1.

IL TABELLINO

Genoa-Lazio 1-1

Genoa (3-5-2): Perin 6; Masiello 5,5, Zapata 5 (33' Radovanovic 5,5), Criscito 6; Zappacosta 6, Rovella 5,5 (1' st Zajc 6,5), Badelj 6, Behrami 6 (28' st Lerager 6), Czyborra 5,5; Pjaca 5,5 (1' st Shomurodov 7), Destro 6,5 (16' st Scamacca 6,5).

Allenatore: Ballardini 6

Lazio (3-5-2): Reina 6; Patric 6 (1' st Luiz Felipe 6), Acerbi 6, Radu 6; Lazzari 5, Milinkovic-Savic 6 (36' st Pereira 6), Leiva 5,5 (24' st Escalante 5,5), Luis Alberto 6 (44' st Akpa Akpro sv), Marusic 5; Immobile 6,5, Caicedo 6 (36' st Muriqi 6).

Allenatore: Inzaghi 5,5

Arbitro: Calvarese

Marcatori: 15' rig. Immobile (L), 13' st Destro (G)

Ammoniti: Patric (L), Destro (G), Milinkovic-Savic (L), Czyborra (G), Leiva (L), Escalante (L)

Espulsi:

LE STATISTICHE

- Il Genoa ha pareggiato due match interni di fila in Serie A per la prima volta da maggio 2019 (vs Roma e Cagliari).

- La Lazio ha pareggiato due delle ultime tre trasferte in Serie A (1P) dopo aver vinto le tre precedenti nel torneo.

- Il Genoa ha subito almeno un gol in ognuna delle ultime 12 gare in Serie A; striscia più lunga di match con almeno una rete al passivo da dicembre 2018 (13 in quel caso, le prime due della serie proprio sotto la guida di Ballardini).

- Dall'inizio di ottobre solo Robert Lewandowski (19) ha segnato più gol di Ciro Immobile (14) in tutte le competizioni.

- Immobile è andato a segno in nove delle ultime 10 presenze in Serie A (da ottobre contro il Bologna). Dalla 5a giornata in avanti nessun giocatore ha realizzato più reti dell'attaccante biancoceleste nel torneo (nove al pari di Cristiano Ronaldo).

- 10° gol contro il Genoa per Immobile in Serie A; solo contro la Sampdoria (12) ha fatto meglio nel massimo campionato. Il “Ferraris” è inoltre lo stadio in cui Immobile ha segnato più reti in trasferta in Serie A (10).

- Ciro Immobile è andato a segno in tutte le ultime sette presenze all'inizio dell'anno solare in Serie A (11 gol dal 2014 ad oggi).

- Dal suo arrivo alla Lazio, Ciro Immobile ha segnato 14 gol nel mese di gennaio in Serie A (più di qualsiasi altro giocatore nella competizione).

- Ciro Immobile ha realizzato contro il Genoa il suo 150° gol nei Top-5 campionati europei.

- Destro ha realizzato quattro gol in casa in questo campionato; solo uno in meno di quelli firmati nelle ultime tre stagioni di Serie A (cinque marcature interne con le maglie di Bologna e Genoa).

- Per la prima volta in Serie A Mattia Destro ha segnato almeno cinque gol nelle prime 15 partite giocate dalla sua squadra in campionato.

- Sesto gol contro la Lazio per Destro in Serie A. Il club biancoceleste è il primo contro cui è andato a bersaglio con tre maglie diverse (dopo esserci riuscito con Bologna e Siena). Solo contro il Chievo (otto) conta più sigilli nella competizione.

- Mattia Destro è andato a bersaglio in due match di fila in Serie A per la prima volta da maggio 2019, con la maglia del Bologna.

- Mattia Perin ha collezionato contro la Lazio la sua 250ª presenza in carriera in prima squadra tra club (248) e Nazionale maggiore (due).

- Stefan Radu ha raggiunto Aldo Puccinelli come giocatore con più presenze nella storia della Lazio in Serie A (319 partite con i biancocelesti nel massimo campionato).

- Davide Ballardini è sempre rimasto imbattuto nelle prime due gare alla guida del Grifone in Serie A.