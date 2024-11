Serie A: Genoa-Cagliari 2-2, Vieira debutta con un pareggio

Nessun cambio a inizio ripresa e grande occasione per il Cagliari, con Gaetano che si fa ipnotizzare da Leali. Gol sbagliato e gol subito. Thorsby a destra vince il duello con Luperto e crossa, Miretti anticipa Marin e di destro batte Sherri. Trovato il gol del vantaggio il Genoa gioca in scioltezza e cerca il terzo gol: ci provano prima Thorsby (sinistro fuori) e poi Pinamonti che calcia forte ma trova un attento Sherri. Spazio ai campi, con il ritorno in campo tra i rossoblù liguri di Messias. A 4' dal 90' fallo in area di Martin su Piccoli e lo stesso ex spiazza Leali e firma il pareggio (e non esulta). Vieira si gioca la carta Balotelli per gli ultimi minuti ma il risultato non cambia. E prima del fisschio finale rosso diretto a Viola poi con il check Var viene tolto.



LE PAGELLE

Miretti 7 - Primo gol con la maglia del Genoa nella sua miglior prestazione stagionale: personalità in mezzo al campo e tempi giusti di inserimento.

Leali 6,5 - Gran parata su diagonale di Gaetano a fine primo tempo e nella ripresa vince ancora il duello a tu per tu con il numero 70 dei sardi.

Thorsby 6,5 - Inizia male con il mani che porta avanti i sardi ma si riscatta servendo l'assist a Miretti e sfiorando il tris in diagonale.

Badelj 6,5 - I compagni lo cercano e lui sceglie sempre i tempi giusti. Baluardo in mezzo al campo.

Piccoli 6,5 - Ci prova di testa ma manda alto, offre una gran palla a Gaetano che spreca poi si guadagna il rigore del pari e lo trasforma con freddezza.

Mina 6 - Si procura il rigore del vantaggio del Cagliari ma ha colpe sul gol del pari di Frendrup. Poi buoni recuperi a risolvere altre situazioni pericolose.

Gaetano 5 - Pesa sul giudizio il gol che si divora solo davanti a Leali un attimo prima la rete del 2-1 del Genoa.